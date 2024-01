Australian: Klein postúpil cez Trungellitiho do 2. kola kvalifikácie

muži - kvalifikácia - 1. kolo:



Lukáš KLEIN (SR) - Marco Trungelliti (Arg.) 6:3, 3:6, 6:3

Mattia Bellucci (Tal.) - Jozef KOVALÍK (SR) 6:1, 4:6, 7:6 (10:5)

Melbourne 9. januára (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Klein postúpil do 2. kola kvalifikácie dvojhry na grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne. V úvodnom kole zdolal Argentínčana Marca Trungellitiho 6:3, 3:6, 6:3. Jeho ďalším súperom bude víťaz duelu medzi jedenástym nasadeným Trungellitiho krajanom Diegom Sebastianom Schwartzmanom a Američanom Denisom Kudlom.Nedarilo sa Jozefovi Kovalíkovi, ktorý prehral s Talianom Mattiom Belluccim po trojsetovom boji 1:6, 6:4, 6:7 (5:10). V rozhodujúcom supertajbrejku nevyužili vedenie 4:2, od stavu 5:5 už nezískal ani jednu loptičku. Alex Molčan zasiahne do bojov v noci na stredu SEČ, ako nasadená štrnástka nastúpi proti Holanďanovi Gijsovi Brouwerovi.Klein má v úvode sezóny sľubnú formu. Minulý týždeň na turnaji ATP v Brisbane postúpil z kvalifikácie do 2. kola, keď získal skalpy Francúza Quentina Halysa, Američana Maximea Cressyho i Argentínčana Sebastiana Baeza. Vyradil ho až Talian Mattea Arnaldi, ktorému vo vyrovnanom zápase podľahol v troch setoch.