Australian Open: Kužmová nastúpi proti Sobolenkovej, Gombosa čaká Bolt

Melbourne 5. februára (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová nastúpi v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne proti siedmej nasadenej Bieloruske Arine Sobolenkovej. Annu Karolínu Schmiedlovú čaká japonská kvalifikantka Majo Hibiová, Norbert Gombos sa stretne s domácim Austrálčanom Alexom Boltom a Andrej Martin si zmeria sily s Brazílčanom Thiagom Monteirom. Rozhodol o tom piatkový žreb.



Kužmová má zatiaľ so Sobolenkovou vyrovnanú bilanciu 1:1. V apríli 2018 ju zdolala v troch setoch v baráži o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie na harde v Minsku. V roku 2017 na turnaji ITF na tráve v Manchestri jej podľahla v dvoch setoch. Schmiedlová síce prehrala vo finále kvalifikácie Australian Open, ktoré sa hralo v Dubaji, s Maďarkou Timeou Babosovou. Po odhlásení viacerých hráčok sa však napokon z pozície náhradníčky dostala do hlavnej súťaže.



Gombos má zatiaľ s Boltom nepriaznivú bilanciu 0:2. V júni 2014 v kvalifikácii Wimbledonu i v roku 2017 na challengeri v Ilkley s ním prehral v dvoch setoch, oba zápasy sa hrali na tráve. Bolt sa dostal do hlavnej súťaže v Melbourne Parku vďaka voľnej karte. Martin prehral s Monteirom v roku 2019 na antukovom turnaji v čílskom Santiago.



Najvyššie nasadený hráč v pavúku mužskej dvojhry Srb Novak Djokovič odštartuje púť za obhajobou titulu duelom proti Francúzovi Jeremymu Chardymu. "Nole" bude bojovať o svoju deviatu melbournsku trofej a celkovo 18. z podujatí veľkej štvorky. Španiel Rafael Nadal si ako turnajová dvojka na úvod skríži rakety so Srbom Laslom Djerem. Tretiemu nasadenému Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi prisúdil žreb Kazacha Michaila Kukuškina. Pre problémy s kolenom nebude na Australian Open štartovať šesťnásobný šampión Švajčiar Roger Federer.



V ženskom singli je nasadenou jednotkou Austrálčanka Ashleigh Bartyová, ktorá vstúpi do turnaja súbojom s Dankou Koviničovou z Čiernej Hory. Druhej nasadenej Rumunke Simone Halepovej vyžrebovali domácu držiteľku voľnej karty Lizette Cabrerovú. Obhajkyňa titulu Američanka Sofia Keninová bude ako nasadená štvorka čeliť Austrálčanke Maddison Inglisovej. Keninovej krajanka Serena Williamsová sa stretne s Nemkou Laurou Siegemundovou. Bývalá svetová jednotka avizovala, že sa chce opäť pokúsiť o zisk 24. grandslamového titulu vo dvojhre, čím by vyrovnala absolútny rekord Austrálčanky Margaret Courtovej.