Australian Open: Murray nebude hrať, nestihol by absolvovať karanténu

Londýn 22. januára (TASR) - Britský tenista Andy Murray nebude štartovať na grandslamovom turnaji Australian Open. Pred týždňom oznámil, že mal pozitívny test na koronavírus a z tohto dôvodu nestihol odletieť do Austrálie, kde by musel stráviť 14 dní v povinnej karanténe.



"Som zničený a sklamaný, že nebudem môcť štartovať. Ale nebolo možné dodržať nariadenia," citovala 33-ročného Murrayho agentúra DPA. Začiatok Australian Open je naplánovaný na 8. februára, trojnásobný grandslamový víťaz sa v Melbourne päťkrát prebojoval do finále.