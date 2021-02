Australian Open: Nadal zvládol 2. kolo, nerozhodila ho ani diváčka

Melbourne 11. februára (TASR) - Španielskeho tenistu Rafaela Nadala nezastavil v 2. kole Australian Open ani bizarný incident počas druhého setu zápasu s Američanom Michaelom Mmohom. Duel museli nakrátko prerušiť pre neprístojné správanie jednej z diváčok.



Tá zrejme nepatrila k Nadalovým fanúšikom, no jej provokácie a neslušné gestá smerom k Španielovi prekročili únosnú mieru a usporiadateľská služba ju vykázala z tribúny. "Nie, neviem kto to bol, a úprimne, ani to nechcem vedieť," odpovedal Nadal na otázku, či sa s nespokojnou dámou poznali.



Španiela však incident nerozhodil a zápas doviedol bez problémov do víťazného konca, keď zdolal amerického kvalifikanta 6:1, 6:4, 6:2. "Dnes to bol pre mňa pozitívny večer, stále sa však musím zlepšovať, pretože to bude čoraz ťažšie," citovala Nadal agentúra AFP. V ďalšom kole sa stretne s Britom Cameronom Norriem.