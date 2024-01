Australian: Finálovou súperkou Sobolenkovej bude Čeng Čchin-wen

Finálovou súperkou Sobolenkovej bude Čeng Čchin-wen



ženy - dvojhra - semifinále:



Arina Sobolenková (Biel.-2) - Cori Gauffová (USA-4) 7:6 (2), 6:4

Čeng Čchin-wen (Čína-12) - Dajana Jastremská (Ukr.) 6:4, 6:4



Melbourne 25. januára (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa stala prvou finalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom Australian Open. Druhá nasadená obhajkyňa titulu zdolala v semifinále turnajovú štvorku Američanku Cori Gauffovú 7:6 (2), 6:4. Jej finálovou súperkou bude v sobotu od 9.30 SEČ víťazka duelu medzi Číňankou Čeng Čchin-wen a Ukrajinkou Dajanou Jastremskou.Sobolenková odplatila Gauffovej vlaňajšiu prehru z finále US Open. Počas celého zápasu sa snažila predvádzať agresívny celodvorcový tenis a diktovať tempo výmen. Po brejku v druhom geme sa rýchlo ujala vedenia 2:0 Gauffová vyrovnala na 2:2, no ďalšie tri gemy sa stali korisťou Sobolenkovej. Američanka nezložila zbrane, otočila na 6:5, no následne stratila servis a tak o osude prvého setu rozhodol tajbrejk. V ňom Bieloruska dominovala a Gauffovej dovolila uhrať iba dve loptičky. V druhom dejstve si obe aktérky držali servis do stavu 4:4. V deviatom geme Sobolenková prelomila podanie Gauffovej a zápas už dotiahla do úspešného konca.," uviedla v pozápasovom interview Sobolenková, ktorá uštedrila Gauffovej prvú prehru v novej sezóne. Na tohtoročnom Australian Open ešte nestratila ani set.Čínska tenistka Čeng Čchin-wen bude súperkou Bielorusky Ariny Sobolenkovej vo finále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. V druhom semifinále zdolala v pozícii nasadenej dvanástky ukrajinskú kvalifikantku Dajanu Jastremskú 6:4, 6:4. V sobotu môže napodobniť svoju krajanku Na Li, ktorá pred 10 rokmi triumfovala v Melbourne po finálovom víťazstve nad Slovenkou Dominikou Cibulkovou.Jastremskej vyšiel úvod zápasu a rýchlo sa ujala vedenia 2:0. Čeng Čchin-wen však v ďalších minútach Ukrajinku dvakrát brejkla a otočila na 4:3. Jastremská následne požiadala o lekárske ošetrenie pre problémy s brušným svalom. Číňanku pauza nevykoľajila a prvý set získala vo svoj prospech. V druhom dejstve vďaka brejku v ôsmom geme odskočila Jastremskej na 5:3 a šancu na postup do prvého grandslamového finále už z rúk nepustila.." uviedla v pozápasovom rozhovore Čeng Čchin-wen, ktorá bude v pondelok prvýkrát v kariére figurovať v elitnej svetovej desiatke.