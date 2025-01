Australian Open: Badosová je prvou semifinalistkou

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Paula Badosová (Šp.-11) - Cori Gauffová (USA-3) 7:5, 6:4

Melbourne 21. januára (TASR) - Španielska tenistka Paula Badosová sa stala prvou semifinalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Vo štvrťfinále zdolala v pozícii nasadenej jedenástky trojku "pavúka" Američanku Cori Gauffovú 7:5, 6:4. V dueli o postup do finále nastúpi proti víťazke súboja medzi najvyššie nasadenou obhajkyňou titulu Bieloruskou Arinou Sobolenkovou a Ruskou Anastasiou Pavľučenkovovou.Dvadsaťsedemročná Badosová postúpila do prvého semifinále na podujatiach veľkej štvorky a ukončila Gauffovej tohtoročnú deväťzápasovú víťaznú sériu. "," uviedla Španielka po životnom úspechu pre akreditované médiá.Gauffová stratila šancu na zisk druhého grandslamového titulu, keď doplatila na príliš veľké množstvo nevynútených chýb.," zdôraznila šampiónka US Open z roku 2023.