Australian Open je poistený proti pandémii, ale iba do júla

Melbourne 28. apríla (TASR) - Organizátori úvodného grandslamového turnaja sezóny Australian Open riešia, ako sa poistiť pre prípad zrušenia nasledujúcich ročníkov. Ich súčasná poistka, ktorá zahrňuje aj finančné dopady pandémie, totiž vyprší v júli.



Šíriaca sa nákaza začiatkom marca zastavila tenisovú sezónu, čo okrem turnajov ATP a WTA ovplyvnilo aj najprestížnejšie grandslamové podujatia. Májový Roland Garros odložili na jesenný termín, letný Wimbledon (29. júna - 12. júla) zrušili. Straty z neuskutočnenia turnaja na londýnskej tráve pomohla organizátorom zmierniť poistka, ktorú uzavreli ešte po epidémii SARS v roku 2003. Vďaka nej dostanú náhradu škody vo výške 100 miliónov libier. Podobne sú poistení aj organizátori Australian Open. "Spoločne s Wimbledonom sme ako jedna z mála športových organizácií poistení proti pandémii. V júli tohto roka však poistka vyprší," uviedol šéf Tennis Australia Craig Tiley pre denník Sydney Morning Herald.



Organizátori mali šťastie, že tohtoročný Australian Open stihli odohrať ešte pred začiatkom koronavírusovej krízy. Vzhľadom ku globálnej povahe tenisu však hrozí, že sa sezóna nerozbehne a pauza sa môže potiahnuť až do začiatku budúceho roka. Austrálčania by potom museli vyriešiť spôsob, ako sa proti prípadnému nekonaniu svojho kľúčového turnaja poistiť. "Máme dve poistky - rezervný fond a k tomu poistenie, keďže samotný rezervný fond by nedokázal pokryť všetky straty. Teraz s našou poisťovňou riešime, čo prinesie budúcnosť. A je to zaujímavé, pretože poisťovne musia urobiť rozhodnutie - budú poisťovať proti pandémii?" - pýta sa Tiley.