Australian Open: Keysová i Pegulová si zabezpečili účasť v 3. kole
Autor TASR,aktualizované
Melbourne 22. januára (TASR) - Americká tenistka Madison Keysová sa na grandslamovom turnaji Australian Open predstaví v treťom kole dvojhry. Úradujúca šampiónka triumfovala v súboji krajaniek nad Ashlyn Kruegerovou 6:1 a 7:5.
„Celkovo som šťastná, ako som to zvládla. Začala som veľmi dobre. Očakávala som, že Ashlyn bude postupne zvyšovať úroveň svojej hry, čo sa aj stalo. Som šťastná, že som udržala nasadenie a napokon som dokázala uspieť v dvoch setoch,“ prezradila Keysová na oficiálnej pozápasovej tlačovej konferencii.
Ďalšej ide aj nasadená šestka Američanka Jessica Pegulová, v súboji s krajankou a kolegyňou vo štvorhre McCartney Kesslerovou zvíťazila suverénne 6:0 a 6:2. „Nebolo to zvláštne, len to bola škoda. Trochu sme o tom vtipkovali, ale McCartney je super. Bolo to ťažké, keďže mala dlhšiu zdravotnú prestávku. Snažila som sa po dobrom začiatku udržať v tempe. Vedela som, že v jednom momente nájde súperka cestu k tomu, aby hrala lepšie. V niektorých momentoch som bola až priveľmi pasívna, takže som musela urobiť mierne úpravy vo svojej hre. Urobila som dobrú robotu v tom smere, že som nepanikárila. Držala som sa svojho zápasového plánu, ktorý napokon fungoval,“ povedala Pegulová po ďalšom úspešnom zápase na turnaji.
Američanka Amanda Anisimovová nemala ako turnajová štvorka s Češkou Kateřinou Siniakovou výraznejšie starosti, do tretieho kola postúpila po výhre 6:1 a 6:4: „Som veľmi šťastná. Bol to skutočne náročný duel proti dobrej súperke, ale užila som si to na kurte. Vždy som bola hráčka, ktorá ma rada výzvy a keď si veci skomplikujú, tak ja z toho dokážem ťažiť. Na športe milujem tieto intenzívne momenty. K môjmu sebavedomiu mi pomáha, že som sa už dostala na grandslamoch ďaleko.“
ženy - dvojhra - 2. kolo:
Jessica Pegulová (USA-6) - McCartney Kesslerová (USA) 6:0, 6:2, Madison Keysová (USA-9) - Ashlyn Kruegerová (USA) 6:1, 7:5, Linda Nosková (ČR-13) - Taylah Prestonová (Aust.) 6:2, 4:6, 6:2, Oksana Selechmelevová (Rus.) - Paula Badosová (Šp.-25) 6:4, 6:4, Karolína Plíšková (ČR) - Janice Tjenová (Ind.) 6:4, 6:4, Anna Kalinská (Rus.-31) - Julia Grabherová (Rak.) 6:3, 6:3, Peyton Stearnsová (USA) - Petra Marčinková (Chor.) 6:2, 7:5, Maddison Inglisová (Aust.) - Laura Siegemundová (Nem.) 6:4, 6:7 (3), 7:6 (7), Sin-jü Wang (Čín.) - Jelena Ostapenková (Lot.-24) 4:6, 6:4, 6:4, Amanda Anisimovová (USA-4) - Kateřina Siniaková (ČR) 6:1, 6:4, Elise Mertensová (Bel.-21) - Mojuka Učijimová (Jap.) 6:3, 6:1
