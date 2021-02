Australian Open: Kužmová prehrala v 1. kole dvojhry so Sobolenkovou

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Arina Sobolenková (Biel-7.) - Viktória KUŹMOVÁ (SR) 6:0, 6:4

Melbourne 8. februára (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová neuspela v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. Nasadenej sedmičke Bieloruske Arine Sobolenkovej podľahla za 62 minút hladko 0:6, 4:6. Jej singlovým maximom v Melbourne zostáva 2. kolo z roku 2019.Sobolenková od úvodu zápasu s Kužmovou potvrdzovala úlohu favoritky. V prvom sete trikrát prelomila podanie slovenskej jednotky a uštedrila jej "kanára". Kužmová sa trápila na servise, vo výmenách priveľa kazila, chýbala jej úderová istota. V druhom dejstve Sobolenková po rýchlom brejku odskočila súperke na 3:0. Kužmová následne znížila na 2:3, no v šiestom geme opäť prišla o podanie a Sobolenková napriek nervozite v koncovke postúpila do 2. kola.Sobolenková odplatila Slovenke prehru z barážového stretnutia o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie v Minsku z roku 2018 a upravila vzájomnú bilanciu na 2:1. Kužmová sa na Australian Open ešte predstaví vo štvorhre po boku Anny Kalinskej, s ktorou minulý týždeň postúpila až do finále turnaja WTA v Melbourne.zhodnotila svoj výkon pre web Slovenského tenisového zväzu slovenská ženská dvojka.Hráči nastupujú v Melbourne po roku opäť pred divákmi. Do areálu môže prísť denne až 30.000 návštevníkov.V druhom kole sa Slovenka predstaví proti Tunisanke Ons Jabeurovej, nasadenej dvadsaťsedmičke pavúka.