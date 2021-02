Australian Open: Kužmová s Kalinskou postúpili do 2. kola štvorhry

ženy - štvorhra - 1. kolo:



Viktória KUŽMOVÁ, Anna Kalinská (SR/Rus.) - Julia Putincevová, Zarina Dijasová (Kaz.) 6:4, 6:2

Melbourne 11. februára (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová s Ruskou Annou Kalinskou sa prebojovali do 2. kola štvorhry na grandslamovom turnaji Australian Open. V úvodnom kole zvíťazili nad kazašským párom Julia Putincevová, Zarina Dijasová 6:4, 6:2.Minulý týždeň na turnaji WTA v Melbourne postúpili až do finále, vďaka čomu sa Kužmová posunula vo svetovom deblovom rebríčku na 29. miesto. Vyrovnala tak svoje maximum. V singli sa Kužmovej nedarí podľa predstáv, na Australian Open prehrala v 1. kole so siedmou nasadenou Bieloruskou Arinou Sobolenkovou.