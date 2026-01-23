< sekcia Šport
Australian Open: Medvedev, Alcaraz a Paul postúpili do osemfinále
Medvedev prehrával už 0:2 na sety, ale postupom času herne prebral iniciatívu a odolal tlaku nenasadeného súpera.
Autor TASR
Melbourne 23. januára (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil na grandslamovom turnaji Australian Open do osemfinále dvojhry. V treťom kole dokázal po takmer štvorhodinovom boji zdolať Maďara Fábiána Maroszána 6:7 (5), 4:6, 7:5, 6:0 a 6:3. Ďalej ide aj nasadená jednotka mužského pavúka Španiel Carlos Alcaraz, líder svetového rebríčka ATP triumfoval nad Francúzom Corentinom Moutetom 6:2, 6:4 a 6:1.
Medvedev prehrával už 0:2 na sety, ale postupom času herne prebral iniciatívu a odolal tlaku nenasadeného súpera. „Bol to veľmi ťažký zápas. V predchádzajúcej sezóne som podľa mňa prehral všetky moje zápasy na grandslamoch, v ktorých už bolo 0:2 na sety. Dokázal som často vyrovnať, ale už nie otočiť. Aj teraz sa schyľovalo k tomu a už som si hovoril, že nech sa to opäť nezopakuje. Zostal som však silný a som teraz nesmierne šťastný,“ uviedol Medvedev v pozápasovom rozhovore priamo na kurte.
muži - dvojhra - 3. kolo:
Daniil Medvedev (Rus.-11) - Fábián Marozsán (Maď.) 6:7 (5), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3, Tommy Paul (USA-19) - Alejandro Davidovich (Šp.) 6:1, 6:1 - skreč, Learner Tien (USA-25) - Nuno Borges (Portug.) 7:6 (9), 6:4, 6:2, Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Corentin Moutet (Fr.-32) 6:2, 6:4, 6:1
