Australian Open: Medvedev zdolal Zvereva a postúpil do finále dvojhry

muži - dvojhra - semifinále:



Daniil Medvedev (Rus.-3) - Alexander Zverev (Nem.-6) 5:7, 3:6, 7:6 (4), 7:6 (5), 6:3.

Melbourne 26. januára (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev bude súperom Taliana Jannika Sinnera vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. V pozícii tretieho nasadeného hráča zdolal v piatkovom semifinále turnajovú šestku Nemca Alexandra Zvereva po takmer 4,5-hodinovom päťsetovom boji 5:7, 3:6, 7:6 (4), 7:6 (5), 6:3. V dueli o titul nastúpi v nedeľu o 9.30 SEČ.Bol to devätnásty vzájomný zápas Zvereva s Medvedevom, no prvý na podujatiach veľkej štvorky. Lepšiu bilanciu mal Rus (11:7), ktorému však nevyšiel úvod na dvorci v aréne Roda Lavera. Už po trinástich minútach prehrával so Zverevom 1:4, keď sa trápil na servise, o ktorý dvakrát prišiel aj vďaka štyrom dvojchybám. Postupne však zvýšil úroveň svojej hry, začal sa presadzovať v dlhších výmenách a vyrovnal na 5:5. Nemec bol však lepší v koncovke a prvý set sa stal jeho korisťou.Druhé dejstvo bolo rovnako záležitosťou Zvereva, ktorý Medvedeva dvakrát brejkol a využil druhý setbal. V treťom sa Nemec dostal k dvom brejkbalom za stavu 1:1, ale nedokázal ich využiť a tak musel rozhodnúť až tajbrejk. V ňom uspel tretí nasadený Medvedev, keď za stavu 4:4 získal tri body za sebou a vynútil si štvrté dejstvo. V ňom mal v ôsmom geme dve príležitostí na brejk, ale nevyužil ich. Rozhodnúť musela opäť skrátená hra. Medvedev čelil stavu 4:5, no potom získal dva body pri servise Zvereva a na vlastnom ukončil set. V piatom prišiel rozhodujúci okamih duelu za stavu 2:2. Rus zobral súperovi podanie a v deviatom geme využil hneď prvý mečbal na podaní nemeckého tenistu.," povedal v prvej reakcii po stretnutí Medvedev, ktorého čaká tretie finále na Australian Open. V roku 2021 prehral v boji o titul so Srbom Novakom Djokovičom, o rok na to nestačil v piatich setoch na Španiela Rafaela Nadala, aj keď viedol 2:0 na sety.