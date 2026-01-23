< sekcia Šport
Australian Open: Mihalíková postúpila s Glasspoolom do 2. kola mixu
V pozícii nasadených osmičiek zdolali austrálsku dvojicu Maddison Inglisová a Jason Kubler 6:4 a 6:1.
Autor TASR
Melbourne 23. januára (TASR) - Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a Brit Lloyd Glasspool postúpili na grandslamovom turnaji Australian Open do druhého kola mixu. V pozícii nasadených osmičiek zdolali austrálsku dvojicu Maddison Inglisová a Jason Kubler 6:4 a 6:1.
mix - 1. kolo:
Tereza MIHALÍKOVÁ, Lloyd Glasspool (SR/V.Brit.-8) - Maddison Inglisová, Jason Kubler (obaja Austr.) 6:4, 6:1
