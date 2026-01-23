Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 23. január 2026Meniny má Miloš
< sekcia Šport

Australian Open: Mihalíková postúpila s Glasspoolom do 2. kola mixu

.
Na archívnej snímke slovenská tenistka Tereza Mihalíková. Foto: Michal Svítok

V pozícii nasadených osmičiek zdolali austrálsku dvojicu Maddison Inglisová a Jason Kubler 6:4 a 6:1.

Autor TASR
Melbourne 23. januára (TASR) - Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a Brit Lloyd Glasspool postúpili na grandslamovom turnaji Australian Open do druhého kola mixu. V pozícii nasadených osmičiek zdolali austrálsku dvojicu Maddison Inglisová a Jason Kubler 6:4 a 6:1.



mix - 1. kolo:

Tereza MIHALÍKOVÁ, Lloyd Glasspool (SR/V.Brit.-8) - Maddison Inglisová, Jason Kubler (obaja Austr.) 6:4, 6:1
.

Neprehliadnite

Fico: EÚ nemáme ignorovať, ani byť súčasťou neschopnosti jej vedenia

Zelenskyj: Nevyriešený je východ, s Trumpom je dohoda na zárukách

Kaliňák a Zůna sa zhodli na potrebe zvýšenia obrannej sebestačnosti

Vo Vojvodine udelili literárne ceny, spravodajca TASR dostal dve