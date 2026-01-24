< sekcia Šport
Australian Open: Mihalíková vypadla s Nichollsovou v 2. kole štvorhry
Storm Hunterová, Maya Jointová (Austr.) - Tereza MIHALÍKOVÁ, Olivia Nichollsová (SR/V. Brit.-12) 6:2, 3:6, 6:3.
Autor TASR
Melbourne 24. januára (TASR) - Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a Britka Olivia Nichollsová vypadli v druhom kole štvorhry na grandslamovom turnaji Australian Open. Slovensko-britské duo prehralo v pozícii nasadených dvanástok s austrálskou dvojicou Storm Hunterová a Maya Jointová 2:6, 6:3 a 3:6.
štvorhra - 2. kolo - výsledok:
