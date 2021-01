Murray má koronavírus, jeho účasť na Australian Open je ohrozená

Londýn 14. januára (TASR) - Britský tenista Andy Murray má koronavírus a jeho účasť na úvodnom grandslame roka Australian Open je ohrozená. Podľa škótskej BBC sa cíti zdravotne v poriadku, no musel do karantény.



Tridsaťtriročný Murray dostal v decembri od organizátorov voľnú kartu. Turnaj sa začne 8. februára s trojtýždňovým oneskorením pre pandémiu koronavírusu. Aktuálne do Austrálie prichádzajú hráči a hráčky s realizačnými tímami a všetci musia do 14-dňovej povinnej karantény.



Päťnásobný finalista podujatia sa vrátil do kolotoča profesionálneho tenisu po dvoch operáciách bedrového kĺbu. Trojnásobný grandslamový šampión a bývalý svetový hráč číslo jeden aktuálne figuruje v rebríčku ATP na 123. mieste.