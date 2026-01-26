< sekcia Šport
Australian Open: Musetti vyradil Fritza a čaká ho oddýchnutý Djokovič
Srb Novak Djokovič postúpil bez boja po tom, čo pre zranenie nenastúpil Čech Jakub Menšík.
Autor TASR
Melbourne 26. januára (TASR) - Taliansky tenista Lorenzo Musetti si zahrá na grandslame v austrálskom Melbourne vo štvrťfinále dvojhry. Piaty nasadený hráč turnaja si poradil s turnajovou deviatkou Američanom Taylorom Fritzom v troch setoch 6:2, 7:5, 6:4. Dvadsaťtriročného Taliana čaká v súboji o postup medzi najlepšiu štvorku skúsený 38-ročný Srb Novak Djokovič, ktorý postúpil bez boja po tom, čo pre zranenie nenastúpil Čech Jakub Menšík.
Musetti sa predstaví v Melbourne po prvý raz medzi poslednou osmičkou. Aj napriek tomu, že medzi jeho obľúbenejšie povrchy patrí antuka či tráva, dokázal proti Fritzovi ťažiť zo svojho podania. Po svojom prvom podaní získal až 46 z 55 bodov a pridal 13 es. „Prišiel som s inou mentalitou a myslím si, že som podal jeden z najlepších výkonov mojej kariéry čo sa týka priamych bodov z podania. Som za to veľmi šťastný,“ uviedol Musetti podľa agentúry AFP.
Talian strávil na kurte len niečo cez dve hodiny a ušetrené sily bude potrebovať proti oddýchnutému Djokovičovi. Tomu uľahčilo cestu do štvrťfinále zranenie Menšíka. O pätnásť rokov staršieho súpera zdolal Musetti v kariére iba raz v desiatich vzájomných dueloch. „Vždy to bola pre mňa lekcia. Je to veľká česť hrať proti nemu. Dnes nemusel hrať, takže je celkom isté, že nebude unavený. Dúfam však, že rytmus, ktorý teraz mám mi prinesie šťastie aj v tom ďalšom stretnutí. Cítim sa byť pripravený pritlačiť ho na maximum,“ doplnil Musetti. Djokovič bojuje v Melbourne Parku o svoj rekordný 25. grandslamový titul, vďaka ktorému by sa stal absolútnym rekordérom.
Musetti sa predstaví v Melbourne po prvý raz medzi poslednou osmičkou. Aj napriek tomu, že medzi jeho obľúbenejšie povrchy patrí antuka či tráva, dokázal proti Fritzovi ťažiť zo svojho podania. Po svojom prvom podaní získal až 46 z 55 bodov a pridal 13 es. „Prišiel som s inou mentalitou a myslím si, že som podal jeden z najlepších výkonov mojej kariéry čo sa týka priamych bodov z podania. Som za to veľmi šťastný,“ uviedol Musetti podľa agentúry AFP.
Talian strávil na kurte len niečo cez dve hodiny a ušetrené sily bude potrebovať proti oddýchnutému Djokovičovi. Tomu uľahčilo cestu do štvrťfinále zranenie Menšíka. O pätnásť rokov staršieho súpera zdolal Musetti v kariére iba raz v desiatich vzájomných dueloch. „Vždy to bola pre mňa lekcia. Je to veľká česť hrať proti nemu. Dnes nemusel hrať, takže je celkom isté, že nebude unavený. Dúfam však, že rytmus, ktorý teraz mám mi prinesie šťastie aj v tom ďalšom stretnutí. Cítim sa byť pripravený pritlačiť ho na maximum,“ doplnil Musetti. Djokovič bojuje v Melbourne Parku o svoj rekordný 25. grandslamový titul, vďaka ktorému by sa stal absolútnym rekordérom.
dvojhra - osemfinále:
Lorenzo Musseti (Tal.-5) - Taylor Fritz (USA-9) 6:2, 7:5, 6:4, Novak Djokovič (Srb.-4) - Jakub Menšík (ČR-16) - bez boja
Lorenzo Musseti (Tal.-5) - Taylor Fritz (USA-9) 6:2, 7:5, 6:4, Novak Djokovič (Srb.-4) - Jakub Menšík (ČR-16) - bez boja