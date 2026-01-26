< sekcia Šport
Australian Open: Obhajkyňa titulu Keysová vypadla v osemfinále
Deviata nasadená hráčka turnaja podľahla krajanke Jessice Pegulovej 3:6, 4:6.
Autor TASR,aktualizované
Melbourne 26. januára (TASR) - Americká tenistka Madison Keysová sa rozlúčila s úvodným grandslamom sezóny Australian Open už v osemfinále dvojhry. Obhajkyňa titulu a deviata nasadená hráčka turnaja podľahla krajanke Jessice Pegulovej 3:6, 4:6. Turnajová šestka sa vo štvrťfinále stretne s ďalšou Američankou Amandou Anisimovou, ktorá v pozícii štvorky pavúka vyradila Sin-jü Wang z Číny v dvoch setoch 7:6 (4), 6:4. Miestenku medzi osmičkou najlepších si vybojovala tiež Kazaška Jelena Rybakinová, s Belgičankou Elise Mertensovou si poradila výsledkom 6:1 a 6:3.
Keysovej duel nevyšiel a trápila sa najmä na podaní. Svoj servis stratila v oboch setoch hneď dvakrát a vyprodukovala šesť dvojchýb. Na konte mala síce o polovicu viac víťazných úderov, štatistika nevynútených chýb však hovorila výrazne v jej neprospech. „Hrala som naozaj dobre, sústredila som sa len na pár vecí, ktoré som tušila, že súperka urobí,“ citovala víťazku agentúra AFP. Pegulovú čaká štvrtá účasť medzi najlepšou osmičkou v Austrálii. „Hrala som veľmi dobre, videla som loptičku a triafala dobre údery. To mi ide počas celého turnaja, takže rada by som si to udržala. V zápase som sa musela koncentrovať na to, kde budem podávať a že musím byť múdra. Niekedy som riskovala a menila tempo. Mala som motiváciu. Je skvelé pre americký tenis, že jedna z nás postúpila do štvrťfinále a celkovo sa nám darí,“ prezradila Pegulová v pozápasovom rozhovore na kurte. Tridsaťjedenročná Američanka dosiahla najlepší výkon na grandslame pred dvoma rokmi na domácom US Open, kde podľahla vo finále Bieloruske Arine Sobolenkovej.
Pegulovú vyzve v boji o semifinále krajanka Anisimovová. Nasadená štvorka sa prebojovala na treťom grandslame po sebe do štvrťfinále a stále na tohtoročnom Australian Open ešte nestratila set. „Cítim sa skvele, ale bola to bitka. Náročné podmienky proti veľmi dobrej súperke. Nikdy som nehrala proti Wangovej, ale hrala skvelý tenis. Snažila som sa nemyslieť na to, že sa mi rozpadajú tenisky. Musela som ich rýchlo vymeniť,“ opísala Anisimovová.
ženy - dvojhra - osemfinále:
Jelena Rybakinová (Kaz.-5) - Elise Mertensová (Belg.-21) 6:1, 6:3, Jessica Pegulová (USA-6) - Madison Keysová (USA-9) 6:3, 6:4, Amanda Anisimovová (USA-4) - Sin-jü Wang (Čína) 7:6, 6:4
