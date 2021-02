Australian Open: Od soboty sa bude hrať v Melbourne bez divákov

Melbourne 12. februára (TASR) - Tenisový grandslam Australian Open bude pokračovať podľa plánu. Od soboty sa však v Melbourne bude hrať bez divákov na tribúnach. Premiér štátu Victoria Daniel Andrews totiž vyhlásil päťdňový lockdown, aby sa zabránilo šíreniu novej britskej mutácie koronavírusu.



Doposiaľ boli tribúny na hlavných dvorcoch v Melbourne Parku zaplnené do jednej tretiny kapacity, denne mohlo navštíviť zápasy do 30.000 fanúšikov.



"Z bezpečnostného hľadiska budú hrať tenisti v tzv. bubline bez prítomnosti divákov. Do areálu pustíme iba hráčov, členov ich podporných tímov a zamestnancov, teda iba tých, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domu," citovala agentúra AFP slová šéfa Australian Open Craiga Tileyho.