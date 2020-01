Australian Open: Polášek bude napriek prehre svetová päťka

Muži - štvorhra - semifinále:



Max Purcell, Luke Saville (Austr.) - Ivan Dodig, Filip POLÁŠEK (4-Chor./SR) 6:7 (7), 6:3, 6:4

Melbourne 30. januára (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom neuspeli v semifinále štvorhry na grandslamovom turnaji Australian Open. Ako nasadené štvorky prehrali s domácim párom Max Purcell, Luke Saville 7:6 (7), 3:6, 4:6. Polášek, ktorý v zápase päťkrát za sebou stratil vlastné podanie, v Melbourne vyrovnal svoje grandslamové maximum z vlaňajšieho Wimbledonu.Slovenský deblista prišiel o šancu stať sa druhým slovenským šampiónom na úvodnom podujatí veľkej štvorky po Daniele Hantuchovej, ktorá v roku 2002 triumfovala v mixe po boku Kevina Ullyetta zo Zimbabwe. Hantuchová bola v rokoch 2009 a 2002 aj vo finále ženského debla, v oboch prípadoch však ťahala za kratší koniec. V singli sa v roku 2014 dostala do finále Dominika Cibulková, v rozhodujúcom súboji nestačila na Číňanku Na Li.V úvode semifinálového zápasu mužskej štvorhry si Polášek s Dodigom i Austrálčania bez problémov vyhrávali svoje podania. Za stavu 3:2 sa chorvátsko-slovenský tandem po dvoch skvelých reakciách slovenského reprezentanta na sieti dostal k prvému brejkbalu, no Purcell so Savillom ho odvrátili. V deviatom geme mali šancu na zisk súperovho podania Purcell so Savillom, Polášek však vytiahol kvalitný prvý servis a o osude setu napokon rozhodol tajbrejk. V ňom mali Austrálčania k dispozícii dva setbaly, no nevyužili ich. Saville spravil za stavu 7:7 dvojchybu a slovensko-chorvátsky pár následne využil hneď prvý setbal.V druhom dejstve sa Purcell so Savillom výrazne zlepšili na returne, v druhom geme čistou hrou zobrali Poláškovi podanie a po potvrdení brejku si vybudovali náskok 3:0. Vlaňajší wimbledonskí semifinalisti síce následne znížili na 2:3, no v šiestom geme Polášek na podaní opäť nezískal ani fiftín a druhý set sa stal korisťou Purcella so Savillom. V deviatom geme využili Austrálčania v poradí piaty setbal.Aj na začiatku rozhodujúceho dejstva Polášek prišiel o servis. V ďalšom geme sa vďaka výbornej hre Dodiga podaril nasadeným štvorkám rebrejk, no za stavu 2:2 Polášek opäť zlyhal na servise a Purcell so Savillom, ktorí v minulom roku hrávali najmä na challengeroch, boli blízko k životnému úspechu. Polášek s Dodigom síce ešte vyrovnali z 2:4 na 4:4, no slovenský tenista v deviatom geme piatykrát v sérii prišiel o podanie a austrálski držitelia voľných kariet, ktorí od októbra 2019 nenašli premožiteľa, už dotiahli zápas do úspešného konca. Za stavu 5:4 premenili v poradí druhý mečbal. Vo finále nastúpia v nedeľu ráno o 6.00 SEČ proti americko-britskému páru Rajeev Ram, Joe Salisbury.Polášek bude napriek semifinálovej prehre na Australian Open figurovať v pondelňajšom vydaní svetového deblového rebríčka ATP na piatom mieste - najvyššie v kariére. S Dodigom si vlaňajší víťazi turnajov v Cincinnati a Pekingu odnášajú z Melbourne spoločnú prémiu 200.000 austrálskych dolárov pred zdanením a 720 bodov do deblového renkingu.