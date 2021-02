Australian Open: Polášek s Dodigom postúpili suverénne do 2. kola

muži - štvorhra - 1. kolo:



Ivan Dodig, Filip POLÁŠEK (Chor./SR-9) - Pablo Carreno Busta, Marc Lopez (Šp.) 6:1, 6:3

Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz (Nem.) - Divij Sharan, Igor ZELENAY (India/SR) 6:1, 6:4

Melbourne 11. februára (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom sa suverénnym spôsobom prebojovali do 2. kola štvorhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Vlaňajší semifinalisti zdolali v 1. kole ako nasadené deviatky španielsky pár Pablo Carreno Busta, Marc Lopez 6:1, 6:3.Úvodný set bol jasnou záležitosťou Poláška s Dodigom, ktorí prevýšili Španielov na podaní i na returne, veľmi dobre sa dopĺňali. V druhom dejstve držali Carreno Busta s Lopezom s favoritmi krok do stavu 3:3. V siedmom geme Polášek s Dodigom čistou hrou zobrali súperom servis a zápas už s prehľadom dotiahli do úspešného konca.Nedarilo sa Igorovi Zelenayovi, spoločne s Indom Divijom Sharanom podľahli nemeckému páru Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz 1:6, 4:6.