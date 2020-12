Australian Open: Prídu Federer, S. Williamsová aj obe svetové jednotky

Melbourne 24. decembra (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer sa zúčastní na Australian Open. V decembri vyjadril obavy, že po dvoch tohtoročných operáciách kolena nestihne úvodný grandslamový turnaj novej sezóny, figuruje však na zozname hráčov. V menoslove nechýbajú svetové jednotky Novak Djokovič zo Srbska ani domáca Austrálčanka Ashleigh Bartyová, medzi prihlásenými je aj Serena Williamsová.



Američanka, ktorá rovnako ako Federer dovŕši na budúci rok štyridsiatku, sa opäť pokúsi o zisk 24. grandslamového titulu, čím by sa vyrovnala Austrálčanke Margaret Courtovej. Na podujatiach veľkej štvorky zatiaľ naposledy triumfovala práve v Melbourne v roku 2017, keď bola tehotná.



Australian Open pre pandémiu koronavírusu presunuli na 8. až 21. februára. Všetci hráči musia po príchode na kontinent podstúpiť štrnásťdňovú karanténu, počas ktorej ich budú pravidelne testovať na ochorenie COVID-19. Budú však môcť trénovať päť hodín denne v "bubline". Kvalifikácia sa odohrá od 10. do 13. januára, muži si zmerajú sily v Dauhe a ženy sa predstavia v Dubaji. Do Melbourne budú prilietať od 15. januára vyhradenými chartrovými letmi. Informovala o tom agentúra AFP.