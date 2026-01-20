< sekcia Šport
Australian Open: Quinn z USA vyradil nasadeného Holanďana Griekspoora
Ďalej ide aj Talian Lorenzo Musetti, jeho súper Belgičan Raphael Collignon skrečoval duel za stavu 4:6, 7:6 (3), 7:5 a 3:2.
Autor TASR
Melbourne 20. januára (TASR) - Americký tenista Ethan Quinn postúpil do druhého kola dvojhry grandslamového turnaja Australian Open, keď vyradil nasadenú 23-ku Holanďana Tallona Griekspoora v troch setoch 6:2, 6:3 a 6:2.
Ďalej ide aj Talian Lorenzo Musetti, jeho súper Belgičan Raphael Collignon skrečoval duel za stavu 4:6, 7:6 (3), 7:5 a 3:2. „Nie som rád, keď takto končia zápasy. Raphael si zaslúži potlesk za to, že odohral skvelý zápas. Verím, že bude čoskoro v poriadku. Čo sa týka mňa, trochu som sa trápil s tým, aby som našiel rytmus. Míňal som množstvo ľahkých striel. Bojoval som a po náročnom druhom sete som už potom hral veľmi dobre. Zlepšil som sa a som rád z víťazstva,“ povedala po postupe nasadená päťka mužského pavúka.
muži - dvojhra - 1. kolo:
Luciano Darderi (Tal.-22) - Cristian Garin (Čile) 7:6 (5), 7:5, 7:6 (3), Lorenzo Sonego (Tal.) - Carlos Taberner (Šp.) 6:4, 6:0, 6:3, Lorenzo Musetti (Tal.-5) - Raphael Collignon (Bel.) 4:6, 7:6 (3), 7:5, 3:2 - skreč, Ethan Quinn (USA) - Tallon Griekspoor (Hol.-23) 6:2, 6:3, 6:2, Sebastian Baez (Arg.) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.) 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3
