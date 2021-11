Australian Open sa bude hrať pred plnými tribúnami

Melbourne 18. novembra (TASR) - Úvodný grandslamový tenisový turnaj sezóny Australian Open by sa mal hrať pred plnými tribúnami. Premiér štátu Victoria Daniel Andrews dal vo štvrtok súhlas na zaplnenie kapacity Melbourne Parku na sto percent.



"Obyvatelia Victorie dodržali dohodu a to isté urobí aj vláda," vyhlásil Andrews podľa agentúry DPA. Austrálsky štát Victoria sa totiž blíži k 90-percentnej zaočkovanosti obyvateľov proti ochoreniu Covid-19, čo znamená, že tamojšia vláda môže odvolať opatrenia týkajúce sa obmedzenia kapacity na hromadných podujatiach.



Australian Open 2022 sa uskutoční od 17. do 30. januára. Tohtoročná edícia sa konala za prísnych hygienických opatrení s redukovaným počtom divákov.



Zatiaľ stále nie je jasné, aké opatrenia sa budú týkať štartu hráčov. Andrews dávnejšie vyhlásil, že na turnaj neprídu žiadni nezaočkovaní tenisti. Neskôr však z vyjadrení premiéra Austrálie Scotta Morrisona vyplynulo, že nezaočkovaní hráči by mohli na podujatí štartovať, ak by pred ním podstúpili štrnásťdňovú karanténu. Konečné rozhodnutie v celej veci však bude mať štát Victoria.