Australian Open: Schmiedlová postúpila do 2. kola dvojhry

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) - Majo Hibiová (Jao.) 7:6 (2), 6:4

Melbourne 8. februára (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V úvodnom kole zdolala japonskú kvalifikantku Majo Hibiovú 7:6 (2), 6:4. Jej ďalšou súperkou bude víťazka duelu medzi Tunisankou Ons Jabeurovou a Nemkou Andreou Petkovičovou.Schmiedlová na Australian Open vyrovnala svoje singlové maximum z rokov 2014 a 2015. Zverenka trénera Petra Hubera sa dostala do hlavnej súťaže z pozície náhradníčky, v januárovom finále kvalifikácie v Dubaji podľahla Maďarke Timee Babosovej.Slovenská dvojka prehrávala v prvom sete duelu s Hibiovou 3:5, no nezložila zbrane. Vyrovnala na 5:5, odvrátila štyri setbaly a vynútila si tajbrejk, v ktorom dominovala. V druhom dejstve si Schmiedlová vybudovala náskok 4:2 a v desiatom geme premenila pri vlastnom servise hneď prvý mečbal.