Australian Open: Schmiedlová prehrala v 1. kole dvojhry s Benčičovou

žeby - dvojhra - 1. kolo:

Belinda Benčičová (6-Švajč.) - Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 6:3, 7:5

Melbourne 21. januára (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová neuspela v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. So šiestou nasadenou Švajčiarkou so slovenskými koreňmi Belindou Benčičovou prehrala 3:6, 5:7. Jej maximom na úvodnom podujatí veľkej štvorky zostáva 2. kolo z rokov 2015 a 2014.Schmiedlovej nevyšiel úvod zápasu s Benčičovou, keď dvakrát stratila podanie a Švajčiarka si vybudovala náskok 4:0. Zverenka trénera Petra Hubera následne znížila na 2:4, no koncovka patrila Benčičovej. V druhom sete Schmiedlová pridala na agresivite, začal jej vychádzať bekhend po čiare a po dvoch brejkoch odskočila súperke na 3:0. Benčičová však v ďalších minútach vyrovnala na 3:3 a záver setu bol v jej réžii. Švajčiarka premenila v dvanástom geme v poradí druhý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu so Schmiedlovou na 2:1.Zverenku trénera Petra Hubera mrzelo, že zápas nedotiahla do tretieho setu. "uviedla pre Slovenský rozhlas Schmiedlová, ktorá štartovala v hlavnej súťaži v Melbourne vďaka chránenému renkingu.