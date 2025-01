Obhajca titulu Sinner je v semifinále, stretne sa so Sheltonom

muži - dvojhra - štvrťfinále:



Jannik Sinner (Tal.-1) - Alex de Minaur (Aus.-8) 6:3, 6:2, 6:1

Ben Shelton (USA-21) - Lorenzo Sonego (Tal.) 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (4)

Melbourne 22. januára (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner sa suverénnym spôsobom prebojoval do semifinále dvojhry na grandslamovom Australian Open v Melbourne. Najvyššie nasadený obhajca titulu zvíťazil v stredajšom štvrťfinále nad domácou turnajovou osmičkou Alexom de Minaurom v troch setoch 6:3, 6:2 a 6:1. V boji o prienik do finále sa stretne s Američanom Benom Sheltonom, ktorý predtým v pozícii dvadsaťjednotky pavúka zdolal nenasadeného Lorenza Sonega z Talianska 6:4, 7:5, 4:6 a 7:6 (4).Sinner štvrťfinálové prekvapenie nepripustil, keď v celom stretnutí ani raz nestratil podanie a čelil iba jedinému brejkbalu. Líder svetového rebríčka sa mohol oprieť o spoľahlivý servis, súpera držal v defenzíve a potvrdil dominanciu vo vzájomných dueloch - bilanciu v nich upravil na 10:0, keď De Minaurovi doteraz dovolil uhrať jediný set. Dvojnásobný grandslamový šampión tak ťahá v Melbourne už 12-zápasovú víťaznú šnúru. De Minaur sa mohol stať prvým Austrálčanom v semifinále domáceho grandslamu po dvadsiatich rokoch, pred ním to naposledy dokázal Lleyton Hewitt. Po prehre však zostáva jeho kariérovým maximom na štyroch najväčších turnajoch štvrťfinále, medzi osmičku najlepších sa dostal celkovo päťkrát.V piatkovom semifinále sa Sinner stretne so Sheltonom, ktorý dosiahol postupom medzi kvarteto najlepších svoje doterajšie maximum v Melbourne. V grandslamovom semifinále bol už na US Open 2023 - prehral v ňom vtedy s Novakom Djokovičom. Američan v dueli so Sonegom potvrdil rolu favorita. V prvom sete vzal súperovi servis za stavu 4:4, o osude druhého rozhodol brejk Sheltona na 6:5. Talian v treťom dejstve zlepšil hru a v jeho koncovke mal navrch, keď za stavu 5:4 zo svojho pohľadu premenil pri podaní súpera svoj druhý setbal. Vynútil si tak štvrtý set, za stavu 5:5 v ňom ešte odvrátil dva brejkbaly Sheltona, ale v tajbrejku napokon doplatil na nevynútené chyby. Z postupu sa tešil Američan, ktorý po takmer štyroch hodinách hry využil hneď svoj prvý mečbal. "" povedal Shelton po zápase.Už v utorok si semifinálovú účasť zaistili desaťnásobný melbournsky šampión Novak Djokovič zo Srbska a druhý nasadený Nemec Alexander Zverev.