Australian Open: Sinner, Musetti i Darderi sa predstavia v osemfinále
Lorenzo Musetti vyradil Čecha Tomáša Macháča po výsledku 5:7, 6:4, 6:2, 5:7 a 6:2.
Autor TASR,aktualizované
Melbourne 24. januára (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do osemfinále dvojhry na úvodnom grandslamovom podujatí sezóny Australian Open. Obhajca minuloročného prvenstva a nasadená dvojka mužského pavúka zdolala v treťom kole Američana Eliota Spizzirriho 4:6, 6:3, 6:4, a 6:4.
Víťaz posledných dvoch AO zápasil v Melbourne nielen s vysokými teplotami, ale aj s kŕčmi počas stretnutia. Zatvorenie strechy na základe protokolu turnaja prerušilo duel na približne 10 minút a napokon opätovne ho nakoplo. „Bol som v tom sám, počas tohto obdobia nebolo možné dostať ošetrenie. Naťahoval som sa, snažil som sa uvoľniť svaly a ono to celkom dobre zafungovalo. Snažil som sa ochladiť a aj keď čas išiel rýchlo, tak mi to určite pomohlo. Mal som šťastie s prestávkou a zatvorením strechy. Spizzirri je však neuveriteľný hráč, hral veľmi dobre. Som rád za svoj výkon, ktorý sa postupne zlepšoval,“ zhodnotil Sinner po súboji. Po adaptácii sa na nové podmienky a ďalšej povinnej prestávke už mala nasadená dvojka herne navrch. „Nepovedal by som, že to Jannika zachránilo. Na to je príliš dobrý hráč, ale to načasovanie jednoducho patrí k športu. Jeden by povedal, že to bolo šťastie, ale je veľmi skúsený a poradil si s tým veľmi dobre,“ vyhodnotil situáciu Spizzirri.
Ďalej ide aj Sinnerov krajan Lorenzo Musetti, Čecha Tomáša Macháča vyradil po výsledku 5:7, 6:4, 6:2, 5:7 a 6:2. „Som rád, že to mám za sebou. Obaja sme bojovali veľmi tvrdo. Už pred zápasom som vedel, že bude teplo a na začiatku som hľadal správny rytmus na kurte. Servis nebol ideálny, to isté prístup k výmenám. K zlepšeniu prišlo na základe mojej mentality a prístupu, a napokon sa mi podarilo tento duel otočiť,“ konštatoval Musetti po postupe do osemfinále.
Držiteľ voľnej karty Švajčiar Stan Wawrinka vo svojej derniére na podujatí opäť bavil divákov svojou hrou, ale napokon už bol nad jeho sily Američan Taylor Fritz. S nasadenou deviatkou prehral 6:7 (5), 6:2, 4:6 a 4:6.
muži - dvojhra - 3. kolo:
Taylor Fritz (USA-9) - Stan Wawrinka 7:6 (5), 2:6, 6:4, 6:4, Jannik Sinner (Tal.-2) - Eliot Spizzirri (USA) 4:6, 6:3, 6:4, 6:4, Lorenzo Musetti (Tal.-5) - Tomáš Macháč (ČR) 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2, Luciano Darderi (Tal.-22) - Karen Chačanov (Rus.-15) 7:6 (5) 3:6, 6:3, 6:4, Ben Shelton (USA-8) - Valentin Vacherot (Mon.-30) 6:4, 6:4, 7:6 (5)
