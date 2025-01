Australian Open: Sinner postúpil do štvrťfinále dvojhry

muži - dvojhra - osemfinále:



Jannik Sinner (Tal.-1) - Holger Rune (Dán.-13) 6:3, 3:6, 6:3, 6:2, Lorenzo Sonego (Tal.) - Learner Tien (USA) 6:3, 6:2, 3:6, 6:1

Melbourne 20. januára (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Najvyššie nasadený obhajca titulu zvíťazil v pondelkovom osemfinále nad Dánom Holgerom Runem v štyroch setoch 6:3, 3:6, 6:3, 6:2. V ďalšom kole ho čaká lepší z dvojice Alex Michelsen - Alex de Minaur. Medzi najlepšiu osmičku sa dostali druhýkrát v histórii turnaja dvaja Taliani. Lorenzo Sonego zdolal Learnera Tiena z USA 6:3, 6:2, 3:6 a 6:1 a stretne sa s víťazom súboja medzi Gaelom Monfilsom a Benom Sheltonom.Líder svetového rebríčka vstúpil do duelu suverénne, v druhom geme brejkol súpera čistou hrou a za niečo vyše polhodinu dopodával k výhre. V druhom sete sa však obraz zmenil, v horúcom prostredí papierový favorit akoby postupne strácal dych, vo ôsmom geme prišiel o podanie a jeho súper následne potvrdil brejk - 3:6. Ďalší priebeh priniesol niekoľko skvelých výmen, ale poznačili ho aj dlhšie prerušenia. Najprv sa nehralo takmer 15 minút, keď Sinner potreboval ošetrenie na kurte i v útrobách štadióna. Pred koncom tretieho setu si vybral zdravotnú prestávku aj jeho súper a najdlhšiu pauzu spôsobila oprava siete, keďže sa odtrhla skrutka, ktorá ju drží pripevnenú k strede kurtu.Po prerušeniach sa vrátil lepšie Sinner, ktorý vyhral tretí set 6:3, v úvode štvrtého predviedol ďalší brejk, zopakoval ho aj v siedmom geme a už doservoval k triumfu 6:2.povedal na kurte.Dvadsaťdeväťročný Sonego sa premiérovo v kariére dostal do štvrťfinále na Australian Open i celkovo na grandslamovej pôde.povedal. Tien prešiel do hlavného turnaja cez kvalifikáciu, kde vo finále zdolal Slováka Jozefa Kovalíka a v 2. kole senzačne vyradil aj trojnásobného finalistu Rusa Daniila Medvedeva.