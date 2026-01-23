< sekcia Šport
Australian Open: Sobolenková a Mboková sa predstavia v osemfinále
Jednotka svetového rebríčka WTA potrebovala v oboch prípadoch na postup tajbrejk a svoju súperku v treťom kole zdolala po viac ako dvojhodinovom boji.
Autor TASR
Melbourne 23. januára (TASR) - Bieloruska Arina Sobolenková postúpila na grandslamovom turnaji Australian Open do osemfinále dvojhry, v treťom kole si poradila s nenasadenou Rakúšankou Anastasiou Potapovovou v dvoch setoch 7:6 (4) a 7:6 (7).
Jednotka svetového rebríčka WTA potrebovala v oboch prípadoch na postup tajbrejk a svoju súperku v treťom kole zdolala po viac ako dvojhodinovom boji. „Bol to skutočne ťažký zápas. Súperka hrala neuveriteľný tenis. Snažila som sa držať a bojovať, preto som veľmi šťastná z toho, akú som mala mentalitu v tomto stretnutí. To mi vlastne pomohlo k tomu, aby som získala víťazstvo,“ prezradila Sobolenková na pozápasovej tlačovej konferencii.
ženy - dvojhra - 3. kolo:
Arina Sobolenková (Biel.-1) - Anastasia Potapovová (Rak.) 7:6 (4), 7:6 (7), Victoria Mboková (Kan.-17) - Clara Tausonová (Dán.-14) 7:5 (5), 5:7, 6:3, Julia Putincevová (Kaz.) - Zeynep Sönmezová (Turec.) 6:3, 6:7 (3), 6:3
