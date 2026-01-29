< sekcia Šport
Australian Open: Rybakinová vyzve vo finále Sobolenkovú
Nasadená a svetová jednotka si v semifinále poradila s Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou v dvoch setoch 6:2 a 6:3.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Melbourne 29. januára (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa stala prvou finalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. Nasadená a svetová jednotka si v semifinále poradila s Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou v dvoch setoch 6:2 a 6:3.
Sobolenková postúpila v Melbourne štvrtýkrát za sebou do finále, víťaznú trofej nad hlavu zdvíhala zatiaľ v rokoch 2023 a 2024. V tomto kalendárnom roku zároveň zaznamenala 27-ročná tenistka 11. víťazstvo za sebou v súťažných zápasoch a na tohtoročnom Australian Open zatiaľ nestratila ani jeden set. Bilanciu zo vzájomných zápasov vylepšia na šesť výhier a len jednu prehru. „Úprimne, neverím tomu, je to neuveriteľné. Moja robota sa však ešte neskončila. Som nesmierne šťastná z víťazstva. Jelina je veľmi náročný súper, počas celého turnaja hrala neuveriteľný tenis. Sledovala som, ako hrá proti ostatným hráčkam. Cítila som, že musím zatlačiť na ňu a teší ma, že to v tomto smere vyšlo. Hrala som skvelý tenis a vyhrala som v dvoch setoch,“ vyjadrila sa Sobolenková v pozápasovom rozhovore na kurte. Bielorusku delí jedno víťazstvo od piateho kariérového triumfu na grandslamoch.
Od úvodného gemu bolo jasné, že obe hráčky sa budú opierať vo svojej hre o silovosť a nátlakovú hru. Svitolinovú držalo v úvodných gemoch prvého setu lepšie prvé podanie a hra na sieti, Sobolenková naopak vyčkávala na svoju šancu. Bieloruska získala na svoju stranu výhodu v štvrtom geme, keď prvýkrát v zápase prelomila podanie súperky. Situáciu na kurte začala mať čoraz viac pod kontrolou, víťazným úderom využila tretí ponúknutý setbal a úvodné dejstvo vyhrala 6:2.
Ukrajinka mala lepší vstup do druhého setu, hneď sa jej podarilo brejknúť Sobolenkovú a následne to potvrdiť na vlastnom podaní. Lenže nasadená jednotka následne potvrdila, prečo na tohtoročnom Australian Open zatiaľ nestratila ani jeden set. Ziskom piatich gemov za sebou otočila vývoj stretnutia na svoju stranu. Svitolinová ešte za stavu 2:5 odvrátila možnosť predčasného konca semifinálového súboja, ale napokon si v ďalšom geme Sobolenková postrážila svoje podanie a ukončila 10-zápasovú víťaznú sériu nasadenej 12-tky ženského pavúka.
Kazašská tenistka Jelena Rybakinová postúpila do finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. V pozícii nasadenej päťky zvíťazila nad Američankou Jessicou Pegulovou v dvoch setoch 6:3 a 7:6 (7).
Semifinálovým triumfom si Rybakinová vylepšila bilanciu zo vzájomných zápasov na štyri víťazstvá a tri prehry. Obe tenistky pôjdu do finálového súboja bez straty jediného setu na turnaji, pre 26-ročnú Kazašku to bude druhá finálová účasť v Melbourne. V roku 2023 sa tiež stretla so Sobolenkovou, vtedy Bieloruska zvíťazila 4:6, 6:3 a 6:4. Rybakinová má zatiaľ na konte jeden grandslamový triumf, z roku 2022 vo Wimbledone. "Znamená to pre mňa veľa, že som opäť vo finále. Bola to veľká semifinálová bitka, druhý set bol epický. Som veľmi rada, že som ho zvládla. Jessica hrala v druhom sete veľmi dobre, bojovala až do samotného konca. Som veľmi šťastná za postup do finále, bolo to stresujúce. Teší ma, že na konci sa to obrátilo na moju stranu a už sa neviem dočkať soboty. Dôležité bolo, že som bojovala za akejkoľvek situácie a stavu,“ uviedla Rybakinová v pozápasovom rozhovore na kurte.
Rybakinová vstúpila do semifinálového zápasu dominantným spôsobom, najskôr sa čistou hrou ujala vedenia, následne brejkla podanie súperky a potom získala aj tretí gem po sebe. Na kurte robila len minimum chýb, dominovala vo všetkých kľúčových aspektoch a Pegulová len s ťažkosťami hľadala dlhodobo účinný recept na jej hru. Američanka sa síce napokon zlepšila v závere prvého setu, ale Kazaška využila druhý setbal a víťazným úderom uzatvorila prvé dejstvo výsledkom 6:3.
Krátka prestávka medzi setmi Pegulovej nepomohla tak, ako by si predstavovala. Dianie na kurte naďalej udávala Rybakinová. Síce bol zo strany Američanky vidieť podstatne väčší vzdor, ale v dôležitých okamihoch sa ukázalo, prečo prednedávnom kazašská tenistka triumfovala na koncoročnom turnaji MS WTA Tour v saudskoarabskom Rijáde. Pegulová sa herne nakopla až v deviatej hre, keď najskôr odvrátila tri mečbaly súperky, aby v ďalšom geme brejkom poslala duel do vyrovnaného stavu - 5:5. To isté sa zopakovalo aj o kúsok neskôr, o osude druhého setu tak musel rozhodnúť tajbrejk. Američanka dostala možnosti poslať duel do rozhodujúceho dejstva, ale po dvoch nevyužitých setbaloch získala Rybakinová štyri body za sebou a po výsledku 7:6 (7) sa mohla napokon radovať z finálovej účasti na Australian Open.
Sobolenková postúpila v Melbourne štvrtýkrát za sebou do finále, víťaznú trofej nad hlavu zdvíhala zatiaľ v rokoch 2023 a 2024. V tomto kalendárnom roku zároveň zaznamenala 27-ročná tenistka 11. víťazstvo za sebou v súťažných zápasoch a na tohtoročnom Australian Open zatiaľ nestratila ani jeden set. Bilanciu zo vzájomných zápasov vylepšia na šesť výhier a len jednu prehru. „Úprimne, neverím tomu, je to neuveriteľné. Moja robota sa však ešte neskončila. Som nesmierne šťastná z víťazstva. Jelina je veľmi náročný súper, počas celého turnaja hrala neuveriteľný tenis. Sledovala som, ako hrá proti ostatným hráčkam. Cítila som, že musím zatlačiť na ňu a teší ma, že to v tomto smere vyšlo. Hrala som skvelý tenis a vyhrala som v dvoch setoch,“ vyjadrila sa Sobolenková v pozápasovom rozhovore na kurte. Bielorusku delí jedno víťazstvo od piateho kariérového triumfu na grandslamoch.
Od úvodného gemu bolo jasné, že obe hráčky sa budú opierať vo svojej hre o silovosť a nátlakovú hru. Svitolinovú držalo v úvodných gemoch prvého setu lepšie prvé podanie a hra na sieti, Sobolenková naopak vyčkávala na svoju šancu. Bieloruska získala na svoju stranu výhodu v štvrtom geme, keď prvýkrát v zápase prelomila podanie súperky. Situáciu na kurte začala mať čoraz viac pod kontrolou, víťazným úderom využila tretí ponúknutý setbal a úvodné dejstvo vyhrala 6:2.
Ukrajinka mala lepší vstup do druhého setu, hneď sa jej podarilo brejknúť Sobolenkovú a následne to potvrdiť na vlastnom podaní. Lenže nasadená jednotka následne potvrdila, prečo na tohtoročnom Australian Open zatiaľ nestratila ani jeden set. Ziskom piatich gemov za sebou otočila vývoj stretnutia na svoju stranu. Svitolinová ešte za stavu 2:5 odvrátila možnosť predčasného konca semifinálového súboja, ale napokon si v ďalšom geme Sobolenková postrážila svoje podanie a ukončila 10-zápasovú víťaznú sériu nasadenej 12-tky ženského pavúka.
Kazašská tenistka Jelena Rybakinová postúpila do finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. V pozícii nasadenej päťky zvíťazila nad Američankou Jessicou Pegulovou v dvoch setoch 6:3 a 7:6 (7).
Semifinálovým triumfom si Rybakinová vylepšila bilanciu zo vzájomných zápasov na štyri víťazstvá a tri prehry. Obe tenistky pôjdu do finálového súboja bez straty jediného setu na turnaji, pre 26-ročnú Kazašku to bude druhá finálová účasť v Melbourne. V roku 2023 sa tiež stretla so Sobolenkovou, vtedy Bieloruska zvíťazila 4:6, 6:3 a 6:4. Rybakinová má zatiaľ na konte jeden grandslamový triumf, z roku 2022 vo Wimbledone. "Znamená to pre mňa veľa, že som opäť vo finále. Bola to veľká semifinálová bitka, druhý set bol epický. Som veľmi rada, že som ho zvládla. Jessica hrala v druhom sete veľmi dobre, bojovala až do samotného konca. Som veľmi šťastná za postup do finále, bolo to stresujúce. Teší ma, že na konci sa to obrátilo na moju stranu a už sa neviem dočkať soboty. Dôležité bolo, že som bojovala za akejkoľvek situácie a stavu,“ uviedla Rybakinová v pozápasovom rozhovore na kurte.
Rybakinová vstúpila do semifinálového zápasu dominantným spôsobom, najskôr sa čistou hrou ujala vedenia, následne brejkla podanie súperky a potom získala aj tretí gem po sebe. Na kurte robila len minimum chýb, dominovala vo všetkých kľúčových aspektoch a Pegulová len s ťažkosťami hľadala dlhodobo účinný recept na jej hru. Američanka sa síce napokon zlepšila v závere prvého setu, ale Kazaška využila druhý setbal a víťazným úderom uzatvorila prvé dejstvo výsledkom 6:3.
Krátka prestávka medzi setmi Pegulovej nepomohla tak, ako by si predstavovala. Dianie na kurte naďalej udávala Rybakinová. Síce bol zo strany Američanky vidieť podstatne väčší vzdor, ale v dôležitých okamihoch sa ukázalo, prečo prednedávnom kazašská tenistka triumfovala na koncoročnom turnaji MS WTA Tour v saudskoarabskom Rijáde. Pegulová sa herne nakopla až v deviatej hre, keď najskôr odvrátila tri mečbaly súperky, aby v ďalšom geme brejkom poslala duel do vyrovnaného stavu - 5:5. To isté sa zopakovalo aj o kúsok neskôr, o osude druhého setu tak musel rozhodnúť tajbrejk. Američanka dostala možnosti poslať duel do rozhodujúceho dejstva, ale po dvoch nevyužitých setbaloch získala Rybakinová štyri body za sebou a po výsledku 7:6 (7) sa mohla napokon radovať z finálovej účasti na Australian Open.
ženy - dvojhra - semifinále:
Jelena Rybakinová (Kaz.-5) - Jessica Pegulová (USA-6) 6:3, 7:6 (7)
Arina Sobolenková (Biel.-1) - Jelina Svitolinová (Ukr.-12) 6:2, 6:3
Jelena Rybakinová (Kaz.-5) - Jessica Pegulová (USA-6) 6:3, 7:6 (7)
Arina Sobolenková (Biel.-1) - Jelina Svitolinová (Ukr.-12) 6:2, 6:3