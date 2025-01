Sobolenková postúpila do osemfinále Australian Open: Bola som na hrane

dvojhra - 3. kolo:



Coco Gauffová (USA-3) - Leylah Annie Fernandezová (Kan.-30) 6:4, 6:2, Mirra Andrejevová (Rus.-14) - Magdalena Frechová (Poľ.-23) 6:2, 1:6, 6:2, Belinda Benčičová (Švaj.) - Naomi Osaková (Jap.) 7:6 (3) - skreč, Anastasia Pavľučenkovová (Rus.-27) - Laura Siegemundová (Nem.) 6:1, 6:2, Arina Sobolenková (Biel.-1) - Clara Tausonová (Dán.) 7:6 (5), 6:4, Donna Vekičová (Chor.-18) - Diana Šnajderová (Rus.-12) 7:6 (4), 6:7 (3), 7:5, Paula Badosová (Šp.-11) - Marta Kosťuková (Ukr.-17) 6:4, 4:6, 6:3

Melbourne 17. januára (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Najvyššie nasadená obhajkyňa titulu zdolala v piatkovom zápase 3. kola Dánku Claru Tausonovú v dvoch setoch 7:6 (5) a 6:4. Víťazka z rokov 2019 a 2021 Naomi Osaková z Japonska odstúpila pre zranenie po prehre v prvom sete súboja so Švajčiarkou Belindou Benčičovou.Triumf svetovej jednotky sa však vôbec nerodil ľahko. V úvodnom sete stratila svoje prvé štyri podania po sebe, no tri aj Tausonová a Sobolenková dokázala otočiť z 3:5, keď vyhrala tri gemy v sérii a blízko bola aj štvrtému. Nepremenila však štyri setbaly a rozhodla až v tajbrejku. Vo vyrovnanom druhom sete za stavu 4:4 prelomila súperkin servis a následne dopodávala na 6:4.," povedala po zápase Sobolenková, ktorá natiahla svoju víťaznú sériu v roku 2025 na osem duelov. Tausonová naopak skončila na siedmych triumfoch po sebe.Do osemfinále prešla aj turnajová jedenástka Paula Badosová zo Španielska, ktorá vyradila sedemnástu nasadenú Martu Kosťukovú z Ukrajiny v troch setoch 6:4, 4:6 a 6:3. Osemnástka turnaja Donna Vekičová z Chorvátska si poradila s dvanástou nasadenou Dianou Šnajderovou z Ruska vo vyrovnanom súboji 7:6 (4), 6:7 (3) a 7:5.Bývalá svetová jednotka Osaková viedla nad Benčičovou 4:1 aj 5:2, no následne stratila tri gemy v rade a prvé dejstvo nakoniec dospelo do tajbrejku, v ktorom mala navrch švajčiarska hráčka. Osaková potrebovala od trénera ošetrenie zranenia v oblasti brucha, s ktorým mala problémy už pred turnajom, za stavu 6:5 a po prehre setu podala súperke ruku a opustila kurt. Benčičovú čaká Coco Gauffová z USA. Turnajová trojka si bez väčších problémov poradila s tridsiatou nasadenou Leylah Annie Fernandezovou z Kanady, ktorú zdolala v dvoch setoch 6:4, 6:2.