Australian Open: Šupová vypadla v prvom kole juniorskej dvojhry

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Alexandra Malovová (Rus.) - Kali ŠUPOVÁ (SR) 6:4, 6:3.

Autor TASR
Melbourne 24. januára (TASR) - Slovenská tenistka Kali Šupová neuspela v úvodnom kole dvojhry junioriek na grandslamovom turnaji Australian Open. Pri svojej premiérovej účasti na tomto podujatí v hlavnom pavúku prehrala s Ruskou Alexandrou Malovovou 4:6, 3:6.



juniorky - 1. kolo - výsledok:

Alexandra Malovová (Rus.) - Kali ŠUPOVÁ (SR) 6:4, 6:3
.

