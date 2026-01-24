< sekcia Šport
Australian Open: Šupová vypadla v prvom kole juniorskej dvojhry
Alexandra Malovová (Rus.) - Kali ŠUPOVÁ (SR) 6:4, 6:3.
Autor TASR
Melbourne 24. januára (TASR) - Slovenská tenistka Kali Šupová neuspela v úvodnom kole dvojhry junioriek na grandslamovom turnaji Australian Open. Pri svojej premiérovej účasti na tomto podujatí v hlavnom pavúku prehrala s Ruskou Alexandrou Malovovou 4:6, 3:6.
