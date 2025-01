Australian Open: Swiateková a Keysová postúpili do semifinále dvojhry

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Iga Swiateková (Poľ.-2) - Emma Navarrová (USA-8) 6:1, 6:2

Madison Keysová (USA-19) - Jelina Svitolinová (Ukr.-28) 3:6, 6:3, 6:4

Melbourne 22. januára (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková a Američanka Madison Keysová skompletizovali kvarteto semifinalistiek na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Druhá nasadená Swiateková deklasovala vo štvrťfinále turnajovú osmičku Emmu Navarrovú z USA 6:1, 6:2 a Keysová v pozícii nasadenej devätnástky zdolala Jelinu Svitolinovú z Ukrajiny 3:6, 6:3, 6:4.Dvadsaťtriročná Swiateková potvrdila parádnu fazónu na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny a postupom medzi elitné kvarteto vyrovnala svoje melbournské maximum z roku 2022. V súboji s Navarrovou predviedla dominantný výkon, ani raz neprišla o svoj servis a Američanku brejkla až päťkrát. V doterajšom priebehu turnaja ešte nedovolila súperkám získať ani set a stratila v piatich dueloch celkovo iba 14 gemov. "," vyhlásila päťnásobná grandslamová šampiónka, premožiteľka Slovenky Rebeccy Šramkovej.Swiateková udala tón štvrťfinálovému stretnutiu hneď v úvodnej hre, keď bez straty loptičky zobrala Navarrovej servis. "" vyhlásila Poľka, ktorú v boji o finále čaká o šesť rokov staršia Keysová. Vo vzájomnej bilancii nad ňou vedie 4:1: "."Keysová sa do semifinále Australian Open dostala tretíkrát v kariére, predtým to dokázala v rokoch 2015 i 2022. Proti Svitolinovej síce stratila prvý set, ale v ďalších dvoch už splnila úlohu favoritky. Víťaznú šnúru tak natiahla už na desať zápasov, keďže pred Melbourne triumfovala v generálke na podujatí v Adelaide. Vo štvrťfinále sa opäť prezentovala agresívnym štýlom hry a predviedla až 49 víťazných úderov, jej súperka ich nazbierala 20. "" povedala po stretnutí. Po stratenom prvom sete sa dostala do tempa: "Keysová chce v semifinále nájsť recept na Swiatekovú: "" zdôraznila Keysová, ktorá stále čaká na svoj premiérový grandslamový titul. Jej maximom na podujatiach veľkej štvorky je finálová účasť na US Open v roku 2017.Už v utorok si postup do semifinále vybojovali Arina Sobolenková z Bieloruska a Španielka Paula Badosová.