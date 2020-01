AUSTRALIAN OPEN: Keninová a Muguruzová zabojujú o prvý triumf

semifinále - ženy:



Melbourne 30. januára (TASR) - Americká tenistka Sofia Keninová a Španielka Gabriela Muguruzová sa stretnú vo finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. Štrnásta nasadená Keninová zdolala v prvom semifinále domácu svetovú jednotku Ashleigh Bartyovú 7:6 (6), 7:5, nenasadená Muguruzová si potom poradila s turnajovou štvorkou Rumunkou Simonou Halepovou 7:6 (8) a 7:5.Dvojnásobná grandslamová šampiónka Muguruzová sa predstaví vo finále v Melbourne po prvý raz v kariére. Svoju bilanciu s Halepovou upravila na 4:2. Dvadsaťšesťročná Španielka pritom takmer nestihla Austalian Open, keď jej účasť ohrozila choroba. Je bývalá svetová jednotka, triumfovala na Roland Garros 2016 a vo Wimbledone v roku 2017.Španielka v prvom sete kopila nevynútené chyby, dovedna ich nazbierala až 29. Napriek tomu dokázala uspieť. Po ôsmich gemoch viedla 5:3, no potom z troch hier získala jediný fiftín a dovolila súperke otočiť skóre. Halepová mala k dispozícii za stavu 6:5 dva setbaly, no napokon set dospel do tajbrejku. V tom mali obe hráčky na dosah rozhodujúci bod, najprv premárnila dva setbaly Muguruzová, potom dvakrát zaváhala Halepová, ktorá následne nevyužila dve vlastné podania a set tak vybojovala Španielka.V úvode druhého setu sa trápili obe tenistky pri vlastnom servise. Halepová sa dostala do náskoku 4:2 a za stavu 5?:4 podávala na víťazstvo v sete, Muguruzová ju ale brejkla a po troch víťazných gemoch v sérii sa tešila z triumfu.V premiérovom finále na Australian Open sa stretne s Keninovou, ktorá si o titul zahrá tiež po prvý raz. V prvom semifinálovom dueli si poradila s domácou Bartyovou bez výraznejších komplikácii 7:6 (6), 7:5).V prvom sete si obe hráčky držali svoje podanie až po tajbrejk. Bartyová mohla v šiestom geme získať kľúčový brejk, no Keninová odvrátila tri jej možnosti. Domáca tenistka dosiahla v prvom sete 22 víťazných úderov v porovnaní s dvanástimi Keninovej, no napokon jej to nestačilo. V tajbrejku premárnila za stavu 6:4 dva setbaly, naopak, súperka využila hneď svoj prvý.Druhý set v takmer 40-stupňovej horúčave začala lepšie Bartyová, keď prelomila podanie Američanky a následne sa dostala do vedenia 3:1. Záver ale nezvládla, keď mala za stavu 5:3 a 40:15 opäť dva setbaly, no Keninová ešte dokázala set otočiť vo svoj prospech. Bartyová sa tak nestane prvou domácou finalistkou v Melbourne po štyridsiatich rokoch." povedala 21-ročná Keninová pre Eurosport.