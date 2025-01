Australian Open: Zverev je prvým finalistom dvojhry,Djokovič skrečoval

muži - dvojhra - semifinále:



Alexander Zverev (Nem.-2) - Novak Djokovič (Srb.-7) 7:6 (5) - skreč

Melbourne 24. januára (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvým finalistom dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. V semifinále vyhral v pozícii nasadenej dvojky nad Srbom Novakom Djokovičom úvodný set 7:6 (5), keď desaťnásobný melbournsky šampión zápas skrečoval pre zranenie ľavej nohy. Zverev nastúpi v nedeľňajšom finále proti úspešnému z duelu medzi najvyššie nasadeným obhajcom titulu Talianom Jannikom Sinnerom a Američanom Benom Sheltonom.Nemec si zahrá o titul na Australian Open prvýkrát. Vlani bol vo finále na Roland Garros a v roku 2020 na US Open, no v oboch prípadoch ťahal za kratší koniec. "," uviedol olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu v pozápasovom interview.Djokovič sa zranil vo štvrťfinálovom súboji so Španielom Carlosom Alcarazom a pred semifinále vynechal dva tréningy. Prvý set dotiahol do tajbrejku, no v ňom slávil úspech Zverev. Djokovič následne podišiel k sieti a zápas skrečoval, na čo fanúšikovia reagovali bučaním. Djokovič im pri odchode z arény Roda Lavera ukázal dva palce. "Nole" tak v tomto roku v Melbourne Parku nezíska rekordný 25. singlový grandslamový titul.Srb by chcel štartovať na úvodnom grandslame sezóny aj v roku 2026, no pripustil, že možno hral na Australian Open poslednýkrát. "," povedal Djokovič pre akreditované médiá.