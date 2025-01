Australian Open: Zverev je prvým semifinalistom dvojhry

muži - dvojhra - štvrťfinále:



Alexander Zverev (Nem.-2) - Tommy Paul (USA-12) 7:6 (1), 7:6 (0), 2:6, 6:1

Melbourne 21. januára (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvým semifinalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Vo štvrťfinále zdolal v pozícii nasadenej dvojky dvanástku "pavúka" Američana Tommyho Paula 7:6 (1), 7:6 (0), 2:6, 6:1. V dueli o postup do finále nastúpi proti víťazovi súboja medzi tretím nasadeným Španielom Carlosom Alcarazom a desaťnásobným šampiónom Srbom Novakom Djokovičom.Zverev postúpil medzi elitné kvarteto na úvodnom podujatí veľkej štvorky po tretí raz, predtým sa mu to podarilo v rokoch 2024 a 2020. S Paulom mal negatívnu bilanciu 0:2, no v aréne Roda Lavera slávil úspech. Prvé dva sety získal vo svoj prospech v tajbrejku, v druhom dejstve dokázal otočiť z 1:4. Tretí set bol v réžii Američana, ktorý dvakrát prelomil podanie Zvereva. Na začiatku štvrtého si však Nemec po dvoch brejkoch vybudoval náskok 5:0 a zápas už dotiahol do úspešného konca." uviedol v pozápasovom interview zlatý medailista z OH 2020 v Tokiu, ktorý stále čaká na prvý grandslamový titul. Doposiaľ posledným nemeckým singlovým šampiónom Australian Open bol v roku 1996 Boris Becker.