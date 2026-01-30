Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Australian Open:Gadecká s Peersom obhájili titul ako prví od roku 1989

Austrálčania Olivia Gadecká a John Peers pózujú s trofejou po víťazstve nad Francúzmi Kristinou Mladenovicovou a Manuelom Guinardom vo finále zmiešanej štvorhry na tenisovom turnaji Australian Open v austrálskom Melbourne v piatok 30. januára 2026. Foto: TASR/AP

Austrálčania sa stali prvými úspešnými obhajcami titulu na podujatí od roku 1989. Vtedy dokázali zopakovať svoj triumf z predošlého roku Američan Jim Pugh s Češkou Janou Novotnou.

Autor TASR
Melbourne 30. januára (TASR) - Domáci austrálsky pár Olivia Gadecká, John Peers obhájil prvenstvo v miešanej štvorhre na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Vo finále zvíťazil nad francúzskou dvojicou Kristina Mladenovicová, Manuel Guinard 4:6, 6:3, 10:8.

Austrálčania sa stali prvými úspešnými obhajcami titulu na podujatí od roku 1989. Vtedy dokázali zopakovať svoj triumf z predošlého roku Američan Jim Pugh s Češkou Janou Novotnou. Peers získal tretí grandslamový titul, Galecká druhý.


muži - miešaná štvorhra - finále:

Olivia Gadecká, John Peers (Austr.) - Kristina Mladenovicová, Manuel Guinard (Fr.) 4:6, 6:3, 10:8.
