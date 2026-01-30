< sekcia Šport
Australian Open:Gadecká s Peersom obhájili titul ako prví od roku 1989
Austrálčania sa stali prvými úspešnými obhajcami titulu na podujatí od roku 1989. Vtedy dokázali zopakovať svoj triumf z predošlého roku Američan Jim Pugh s Češkou Janou Novotnou.
Autor TASR
Melbourne 30. januára (TASR) - Domáci austrálsky pár Olivia Gadecká, John Peers obhájil prvenstvo v miešanej štvorhre na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Vo finále zvíťazil nad francúzskou dvojicou Kristina Mladenovicová, Manuel Guinard 4:6, 6:3, 10:8.
muži - miešaná štvorhra - finále:
Olivia Gadecká, John Peers (Austr.) - Kristina Mladenovicová, Manuel Guinard (Fr.) 4:6, 6:3, 10:8.
