S. Williamsová nevzdáva boj o vyrovnanie rekordu Courtovej

Melbourne 24. januára (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová skončila v 3. kole dvojhry na Australian Open na rakete Číňanky Wang Čchiang. Nevzdáva však o boj o vyrovnanie rekordu Margaret Courtovej. Američanka je presvedčená, že ešte môže získať 24. singlový grandslamový titul a dotiahnuť sa v historických tabuľkách na legendárnu Austrálčanku.



"Ak by som neverila, že môžem vyrovnať rekordný zápis Margaret, už by som dávno nebola na okruhu WTA. Hrám tenis s cieľom vyhrať čo najviac zápasov, Keď prehrám, tak to nie je žiadna zábava. Dnes som na profesionálnu športovkyňu urobila až priveľa nevynútených chýb. Súperka dobre podávala a ja som nereturnovala tak kvalitne, ako sú fanúšikovia od Sereny zvyknutí. Ak mám byť úprimná, zápas som si prehrala sama," uviedla mladšia zo sestier Williamsových pre akreditované médiá.



Američanka v roku 2017 získala v Melbourne Parku doposiaľ posledný titul z podujatí veľkej štvorky, 24. je pre ňu zatiaľ zakliaty. Vlani prehrala vo finále Wimbledonu s Rumunkou Simonou Halepovou, na US Open zasa v rozhodujúcom súboji nestačila na mladú Kanaďanku Biancu Andreescuovú: "Vytúžený titul mi zatiaľ uniká, verím však, že ešte prídu ďalšie príležitosti. Prehra v 3. kole Australian Open má škrie, no nie je to koniec sveta."