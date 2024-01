Australian: Wawrinka napriek prehre nepomýšľa na koniec kariéry

Melbourne 15. januára (TASR) - Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka po päťsetovej prehre s Francúzom Adrianom Mannarinom v 1. kole Australian Open odmietol úvahy o konci kariéry. Trojnásobný grandslamový šampión zdôraznil, že sa chce do Melbourne vrátiť aj v januári 2025 ako 39-ročný.



Wawrinka mal duel proti nasadenej dvadsiatke dobre rozohraný, viedol 2:1 na sety, no z posledných 12 gemov vyhral iba jediný. "Dokázal som sa vyrovnať s náročnými podmienkami i ťažkým súperom a hral som dobre. Viac som zo seba dostať nedokázal. Príprava nebola ideálna, pretože som sa na záverečnom turnaji minulej sezóny zranil, no desať dní v Austrálii hodnotím pozitívne. Ešte nekončím, mám chuť a motiváciu do ďalšej práce. Na budúci rok sa chcem vrátiť do Melbourne silnejší," uviedol pre akreditované médiá Švajčiar, ktorý pred desiatimi rokmi získal v aréne Roda Lavera svoj prvý grandslamový titul.



Vo finále zdolal Španiela Rafaela Nadala. Ďalšiu trofej z podujatí veľkej štvorky pridal v júni 2015 na Roland Garros v Paríži po víťazstve nad Novakom Djokovičom. Srba zdolal aj vo finále US Open v roku 2016. Wawrinka pôsobí na okruhu ATP od roku 2002 a v zbierke má celkovo 16 titulov.