Australian Open: Osaková neobháji titul, prehrala s Gauffovou

Australian Open ženy - dvojhra - 3. kolo:



Sofia Kenin (14-USA) - Šuaj Čang (Čína) 7:5, 7:6 (7),

Cori Gauffová (USA) - Naomi Osaková (3-Jap,) 6:3, 6:4,

Alison Riskeová (18-USA) - Julia Görgesová (Nem.) 1:6, 7:6 (4), 6:2,

Maria Sakkariová (22-Gr.) - Madison Keysová (10-USA) 6:4, 6:4,

Wang Čchiang (27-Čína) - Serena Williamsová (8-USA) 6:4, 6:7 (2), 7:5,

Ashleigh Bartyová (1-Austr.) - Jelena Rybakinová (29-Kaz.) 6:3, 6:2,

Petra Kvitová (7-ČR) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.) 6:1, 6:2,

Ons Jabeurová (Tun.) - Caroline Wozniacka (Dán.) 7:5, 3:6, 7:5

Melbourne 24. januára (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková neobháji titul na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V 3. kole dvojhry prehrala ako nasadená trojka s iba 15-ročnou Američankou Cori Gauffovou 3:6, 4:6. Bývalá svetová jednotka doplatila na veľké množstvo nevynútených chýb z bekhendu.Gauffová odplatila Japonke prehru z vlaňajšieho US Open, kde za 65 minút uhrala iba tri gemy. Na rozdiel od duelu v New Yorku ju držalo prvé podanie, dokázala Osakovú pretlačiť vo výmenách od základnej čiary. Postupom medzi elitnú šestnástku vyrovnala svoje grandslamové maximum z minuloročného Wimbledonu.," uviedla Gauffová v prvom rozhovore.Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová sa suverénnym spôsobom prebojovala do osemfinále. V 3. kole ako nasadená jednotka zdolala Kazašku Jelenu Rybakinovú 6:3, 6:2. Svoj posledný súťažný zápas v kariére odohrala Dánka Caroline Wozniacka. Šampiónka z roku 2018 prehrala s Ons Jabeurovou z Tuniska 5:7, 3:6, 5:7. Po zápase sa neubránila slzám. "," uviedla Dánka v pozápasovom rozhovore.Súperkou Jabeurovej v osemfinále bude Číňanka Wang Čchiang, ktorá po výbornom výkone nečakane vyradila ôsmu nasadenú Američanku Serenu Williamsovú 6:4, 6:7 (2), 7:5. Američanka tak opäť nezíska vytúžený 24. grandslamový singlový titul a nevyrovná absolútny rekord Austrálčanky Margaret Courtovej. Wang Čchiang jej odplatila prehru z vlaňajšieho US Open, kde uhrala iba jediný gem. "ť," uviedla 27-nasadená Číňanka po životnom úspechu.