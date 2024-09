Austráliu povedie Popovic, podpísal dvojročnú zmluvu

Sydney 23. septembra (TASR) - Novým trénerom austrálskej futbalovej reprezentácie sa stal Tony Popovic. Päťdesiatjedenročný kormidelník nahradil na poste Grahama Arnolda, ktorý odstúpil minulý týždeň po neúspešnom vstupe "Socceroos" do ázijskej kvalifikácie o postup na MS 2026.



Popovic podpísal s austrálskym zväzom dvojročnú zmluvu, ktorá platí do konca svetového šampionátu v USA, Kanade a Mexiku. "Som nesmierne poctený, že som dostal šancu viesť národný tím. Je to úloha, ktorá so sebou prináša aj veľkú zodpovednosť, no ja som veľmi vďačný za túto príležitosť. Trénovať reprezentáciu je obrovské privilégium," povedal Popovic podľa AP.



Bývalý austrálsky reprezentačný obranca priviedol v roku 2014 tím Western Sydney Wanderers ako hlavný tréner k zisku titulu v Ázijskej Lige majstrov. Úspešné obdobia zažil aj v A-League na lavičkách Perth Glory a Melbourne Victory, v minulosti trénoval i Crystal Palace, turecký Karabükspor či grécky FC Xanthi.



Austrálčanom sa nevydaril vstup do kvalifikácie MS 2026, keď šokujúco podľahli doma Bahrajnu 0:1 a iba remizovali v Indonézii 0:0.