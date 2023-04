Pole position získal s prehľadom Verstappen pred Russellom

VC Austrálie - kvalifikácia:



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:16,732 min,

2. George Russell +0,236 s,

3. Lewis Hamilton (obaja V. Brit./Mercedes) +0,372,

4. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +0,407,

5. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +0,538,

6. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +0,576,

7. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +0,637,

8. Alexander Albon (Thaj./Williams) +0,877,

9. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +0,943,

10. Nico Hülkenberg (Nem./Haas) +1,003,

11. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +0,712,

12. Juki Cunoda (Jap./AlphaTauri) +1,043,

13. Lando Norris +1,063 (V. Brit./McLaren),

14. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +1,073,

15. Nyck de Vries (Hol./AlphaTauri) +1,279,

16. Oscar Piatri (Aus./McLaren) +1,133,

17. Čou Kuan-jü (Čína/Alfa Romeo) +1,156,

18. Logan Sargeant (USA/Williams) +1,173,

19. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo) +1,330,

20. Sergio Perez (Mex./Red Bull) bez času

Melbourne 1. apríla (TASR) - Holandský pretekár Max Verstappen na Red Bulle bol najrýchlejší v sobotňajšej kvalifikácii na VC Austrálie seriálu formuly 1. Na okruhu Albert Park v Melbourne dosiahol čas 1:16,732 minúty. Na druhom mieste skončil Brit George Russell na Mercedese so stratou 236 tisícin sekundy a najlepšiu trojku doplnil jeho tímový kolega a krajan Lewis Hamilton s mankom 0,372 s.Koniec kvalifikácie poznačila hrozba blížiaceho sa dažďa. Piloti nezamierili počas záverečnej dvanásťminútovky do garáže a absolvovali čo najviac meraných pokusov. Verstappen si nechal to najlepšie na úplný záver a pole position si zaistil s pohodlným náskokom. Sympatickým výkonom sa prezentoval Thajčan Alex Albon, ktorý vybojoval s Williamsom ôsme miesto. Maximum zo svojho Haasu dostal Nemec Nico Hülkenberg. V záverečnej časti bol síce najpomalší, no pomerne jednoznačne zdolal tímového kolegu Kevina Magnussena z Dánska, ktorý vypadol v Q2.Počasie malo vplyv aj na začiatok kvalifikácie - krátko pred ňou pršalo a mnoho jazdcov malo problémy. Najväčšie Mexičan Sergio Perez na Red Bulle. Víťaz predošlej Veľkej ceny v Saudskej Arábii stratil počas brzdenia do pravotočivej zákruty na mokrej vozovke kontrolu nad monopostom, takmer narazil do bariéry a nedokázal sa dostať zo štrku. Kvalifikácia sa preňho skončila počas prvého meraného pokusu. Nedeľňajšie preteky sú na programe o 7.00 SELČ.