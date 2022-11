Austrálska vláda potvrdila udelenie víz Djokovičovi: Bola to úľava

Melbourne 17. novembra (TASR) - Austrálska vláda potvrdila informácie tamojších médií, že srbský tenista Novak Djokovič dostal víza a bude sa tak môcť zúčastniť na granslamovom turnaji Australian Open 2023.



Djokoviča deportovali z Austrálie počas príprav na grandslamový turnaj v januári tohto roka po tom, čo sa odmietol dať zaočkovať. Bývalá svetová jednotka mala pôvodne zakázaný vstup do krajiny do roku 2025. Televízna spoločnosť ABC uviedla, že minister pre imigráciu Andrew Giles zrušil tento zákaz a umožnil Djokovičovi súťažiť.



Riaditeľ turnaja Craig Tiley tento mesiac povedal, že Djokovič by bol v januári vítaný, keby dostal víza, ale že Tennis Australia nemôže v jeho mene lobovať. Austrália v júli zrušila povinnosť, aby sa cestujúci do krajiny museli preukázať potvrdením o očkovaní a Djokovič v októbri uviedol, že dostal "pozitívne signály" o snahe zrušiť jeho zákaz.



Správa o udelení víz ho zastihla na turnaji majstrov v Turíne. "Veľmi ma potešila. Samozrejme, bola to úľava, keď som vedel, čo som ja a moji najbližší prežili v súvislosti s tým, čo sa stalo v Austrálii a po Austrálii,“ povedal Djokovič po víťazstve nad Andrejom Rubľovom, ktorým si zaistil postup do semifinále záverečného podujatia sezóny. "Australian Open bol môj najúspešnejší grandslam. Mám na ten turnaj krásne spomienky. Samozrejme, chcem sa tam vrátiť, chcem hrať tenis a robiť to, čo viem najlepšie. Dúfam, že zažijem skvelé austrálske leto," dodal 9-násobný šampión z Melbourne.



Prvý zo štyroch grandslamových turnajov odštartuje 16. januára a potrvá do 29. januára.