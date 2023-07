Austrálske plavkyne prekonali svetový rekord v krauliarskej štafete

finálové výsledky:



muži:

400 m v.sp.:

1. Samuel Short (Austr.) 3:40,68 min, 2. Ahmed Hafnaoui (Tun.) 3:40,70, 3. Lukas Märtens (Nem.) 3:42,20, 4. Guilherme Costa (Braz.) 3:43,58, 5. Kim Woomin (Kór. rep.) 3:43,92, 6. Antonio Djakovic (Švaj.) 3:44,22, 7. Elijah Winnington (Austr.) 3:44,26, 8. Felix Auböck (Rak.) 3:44,33



400 m pol.pr:

1. Leon Marchand (Fr.) 4:02,50 - nový svetový rekord, 2. Carson Foster (USA) 4:06,56, 3. Daja Seto (Jap.) 4:09,41, 4. Chase Kalisz (USA) 4:10,23, 5. Brendon Smith (Austr.) 4:10,37, 6. Lewis Clareburt (N. Zél.) 4:11,29, 7. Alberto Razzetti (Tal.) 4:11,73, 8. Balázs Hollo (Maď.) 4:13,36



štafeta na 4x100 m v.sp:

1. Austrália (Jack Cartwright, Flynn Southam, Kai James Taylor, Kyle Chalmers) 3:10,16, 2. Taliansko (Alessandro Miressi, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri, Thomas Ceccon) 3:10,49, 3. USA (Ryan Held, Jack Alexy, Chris Guiliano, Matt King) 3:10,81, 4. Čína 3:11,38, 5. Kanada 3:12,05, 6. Brazília 3:12,71, 7. Izrael 3:14,53, 8. Španielsko 3:14,64



ženy:

400 m v.sp:

1. Ariarne Titmusová (Austr.) 3:55,38 - nový svetový rekord, 2. Katie Ledecká (USA) 3:58,73, 3. Erika Fairweatherová (N. Zél.) 3:59,59, 4. Summer McIntoshová (Kan.) 3:59,94, 5. Li Ping-ťie (Čína) 4:01,65, 6. Lani Pallisterová (Austr.) 4:05,17, 7. Isabel Marie Goseová (Nem.) 4:05,27, 8. Bella Simsová (USA) 4:05,37



štafeta 4x100 m v.sp:

1. Austrália (Mollie O´Callaghanová, Shayna Jacková, Meg Harrisová, Emma McKeonová) 3:27,96 - nový svetový rekord, 2. USA (Gretchen Walshová, Abbey Weitzeilová, Olivia Smoligová, Kate Douglassová) 3:31,93, 3. Čína (Čcheng Jü-ťie, Jang Ťün-süan, Wu Čching-feng, Čang Jü-fej) 3:32,40, 4. Veľká Británia 3:33,90, 5. Švédsko 3:34,17, 6. Holandsko 3:35,41, 7. Kanada 3:36,62, 8. Japonsko 3:38,61

Fukuoka 23. júla (TASR) - Austrálske plavkyne vytvorili na MS v japonskej Fukuoke nový svetový rekord v štafete 4x100 m voľný spôsob. Kvarteto Mollie O´Callaghanová, Shayna Jacková, Meg Harrisová a Emma McKeonová triumfovalo vo finále časom 3:27,96 min a vybojovalo si zlaté medaily.Austrálčanky prekonali doterajšie vlastné maximum, ktoré zaplávali na OH 2020 v Tokiu (3:29,69) a zlepšili ho o 1,73 sekundy. Striebro získali Američanky a bronz patril reprezentatkám Číny. V mužskej krauliarskej štafete triumfovalo tiež austrálske kvarteto (Jack Cartwright, Flynn Southam, Kai James Taylor, Kyle Chalmers) pred Talianmi a Američanmi.Počas prvého dňa na šampionáte padli ešte ďalšie dva svetové rekordy. Francúz Leon Marchand ho dosiahol na 400 m pol.pr. V sobotnom finále triumfoval časom 4:02,50 min a prekonal tak výkon Američana Michaela Phelpsa z OH 2008 v Pekingu o 1,34 sekundy. Bol to posledný individuálny svetový rekord, ktorý mal Phelps ešte v moci. Kariéru definitívne ukončil po OH 2016. Marchand od začiatku potvrdzoval rolu favorita a s veľkým náskokom 4,06 s zdolal Američana Carsona Fostera. Tretí skončil domáci reprezentant Daja Seto (6,91 s).uviedol podľa AFP Marchand, ktorý bude veľkou domácou nádejou na budúcoročných OH v Paríži.Svetový rekord vytvorila aj Austrálčanka Ariarne Titmusová na 400 m voľný spôsob. Vo finále dosiahla čas 3:55,38 min a prekonala doterajšie maximum Kanaďanky Summer McIntoshovej z marcového národneho šampionátu v Toronte o 70 stotín. Dvadsaťdvaročná Titmusová triumfovala pred obhajkyňou zlata Katie Ledeckou z USA o 3,35 sekundy, bronz získala Erika Fairweatherová z Nového Zélandu (+4,21). Favoritka pretekov McIntoshová obsadila až štvrtú priečku.Medzi mužmi uspel na rovnakej trati Samuel Short. Austrálčan zvíťazil časom 3:40,68 min s tesným náskokom dvoch stotín sekundy pred Tunisanom Ahmedom Hafnaouim, bronz získal Lukas Märtens z Nemecka.