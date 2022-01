Austrálske úrady vyšetrujú Djokovičove príletové formuláre

Melbourne 11. januára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič v pondelok uspel s odvolaním na austrálskom súde a mohol začať s prípravou na Australian Open, o jeho štarte na turnaji však ešte stále nie je rozhodnuté. Austrálske úrady momentálne vyšetrujú, či pri vypĺňaní príletového formulára uviedol pravdivé informácie.



Líder svetového rebríčka v dokumentoch tvrdí, že 14 dní pred príletom do Austrálie, kam dorazil 6. januára, nikam inam necestoval. Podľa austrálskych médií sa však z Belehradu presunul do Španielska. Srb uviedol, že cestovné doklady za neho vyplnil Austrálsky tenisový zväz. Austrálsky minister pre imigráciu Alex Hawke, ktorý má právomoc opäť Djokovičovi zrušiť vízum, zvažuje celú záležitosť. Podľa denníka The Guardian by v utorok ešte nemal oznámiť svoj verdikt.



Austrálsky premiér Scott Morrison v priebehu utorka telefonoval so srbskou premiérkou Annou Brnabičovou. Vysvetlil jej, že Austrália presadzuje prísnu, no nie diskriminačnú pohraničnú politiku. "Bol to konštruktívny rozhovor. Obe strany sa dohodli, že zostanú v kontakte," uvádza sa v oficiálnom vyhlásení.