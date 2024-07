Austrálskemu trénerovi hrozí vylúčenie z výpravy za podporu Kórejčana

Paríž 25. júla (TASR) - Členovi trénerského tímu Michaelovi Palfreymu hrozí vylúčenie z austrálskej výpravy na OH v Paríži. Plavecký kouč verejne podporil Juhokórejčana Kim Woo-mina namiesto svojich krajanov Samuela Shorta a Elijaha Winningtona.



Palfrey v rozhovore s juhokórejskými médiami uviedol, že v disciplíne 400 m v. sp., kde štartujú aj Short s Winningtonom, dúfa v triumf Kima. "Som extrémne sklamaný. Je neprijateľné, aby tréner z nášho tímu presadzoval iného športovca pred tými našimi. Aby som bol úprimný, propagovať športovca, ktorý nie je Austrálčan, je neaustrálske," reagoval hlavný tréner plavcov Rohan Taylor.



Dodal, že v záujme plaveckej výpravy musí čo najrýchlejšie urobiť "praktické rozhodnutie". "Možnosti sú také, že buď pôjde domov, alebo zostane. Ak odíde, budeme musieť nájsť iných koučov, ktorí prevezmú jeho prácu a už teraz je náš tím naozaj vyťažený. Ak zostane, je to o dynamike tímu a o tom, či ho ostatní tréneri dokážu podporiť i o tom, či sa športovci budú schopní venovať svojim záležitostiam a nenechať sa rozptyľovať," citovala Taylora agentúra AFP.



Šéfka austrálskeho olympijského tímu Anna Mearesová označila Palfreyove vyjadrenia za "vážnu chybu v úsudku". "Ako pre mnoho iných ľudí, aj pre mňa to bolo prekvapenie a šok. Moje prvé myšlienky smerovali ku športovcom a ich blahu," povedala Mearesová. Obhajca zlata v disciplíne 200 m prsia Izaac Stubblety-Cook sa údajne vo štvrtok rozprával so Shortom i Winningtonom. Incident sa ich podľa neho príliš nedotkol. "Áno, je to sklamanie, ale príliš to nimi nerozkývalo," vyhlásil Stubblety-Cook.