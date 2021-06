Austrálski bejzbalisti sa pre COVID-19 obmedzenia nepredstavia na OH

Berlín 9. júna (TASR) - Austrálski bejzbalisti sa nepredstavia na blížiacich sa OH. Ich federácia sa rozhodla zrušiť účasť národného tímu na záverečnom kvalifikačnom turnaji, na ktorom sa bude bojovať o miestenky do Tokia.



Dôvodom sú prísne obmedzenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu po tom, ako podujatie pred pár týždňami presunuli z Taiwanu do Mexika, kde sa bude konať 22.-26. júna. Olympijský turnaj v bejzbale štartuje 29. júla. Okrem Austrálie sa na ňom z vlastného rozhodnutia nezúčastnia aj ďalšie dva tímy - Čína a Taiwan.