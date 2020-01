Austrálsky grandslam bude bez Andreescuovej - šampiónky US Open

Melbourne 11. januára (TASR) - Kanadská tenistka Bianca Andreescuová sa nepredstaví na úvodnom grandslamovom turnaji roka Australian Open. Devätnásťročná vlaňajšia šampiónka US Open sa ešte nezotavila zo zranenia kolena.



Pre rovnaké zranenie budú v Melbourne chýbať aj Argentínčan Juan Martin del Potro a Francúz Richard Gasquet. "Bolo to veľmi ťažké rozhodnutie. Milujem hrať v Austrálii, no musím rešpektovať rehabilitačný plán," informovala Andreescuová, ktorá nenastúpila na súťažný duel od októbrového podujatia v Číne. Australian Open odštartuje 20. januára. Správu zverejnila agentúra AP.