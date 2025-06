Austrálsky pretekár Oscar Piastri zvíťazil na Veľkej cene Španielska

Barcelona 1. júna (TASR) - Austrálsky pretekár Oscar Piastri z tímu McLaren zvíťazil na Veľkej cene Španielska, deviatom podujatí sezóny MS formuly 1. Nadviazal tak na pole position a upevnil si pozíciu lídra celkového poradia. Druhý prišiel do cieľa jeho tímový kolega Brit Lando Norris, tretí finišoval Monačan Charles Leclerc na Ferrari.



Pre 24-ročného Piastriho to bolo piate víťazstvo v sezóne a siedme v kariére. Bola to 35. Veľká cena Španielska a Piastri sa stal štrnástym jazdcom, ktorí na nej dokázal triumfovať. Súťažný víkend sledovalo vyše 300-tisíc divákov.



Na štarte napokon figurovalo iba 18 monopostov. Kanaďan Lance Stroll síce absolvoval kvalifikáciu s výsledným 14. miestom, no do pretekov napokon nenastúpil pre problémy s rukou, hoci sa neskôr objavili rôzne špekulácie o inom dôvode jeho absencie. Vo farbách Aston Martinu sa tak predstavil iba domáci Španiel Fernando Alonso, ktorý si napokon pripísal prvý bod v sezóne. Jukimu Cunodovi mechanici Red Bullu vymenili zadné krídlo a tak štartoval až z boxovej uličky, no po nevydarenej kvalifikácii by bol aj tak na rošte posledný.



Piastri si bezprostredne po štarte postrážil svoju štvrtú pole position v sezóne. Jeho tímový kolega Norris však rýchlo prišiel o druhé miesto zo štartu, keďže pôvodne tretí Verstappen nasadil vysoké tempo a ešte pred prvou pravotočivou zákrutou sa zaradil na druhé miesto. Cunoda sa v úvode pretekov iba pomaly posúval poradím a tak v 9. kole prezul pôvodne stredne tvrdé pneumatiky. Verstappen prišiel o druhé miesto v 13. kole, keď si ho poľahli vzal späť Norris. Krátko na to sa na trati neudržal Alonso, ktorý v zákrute vyšiel do štrku a stratil niekoľko pozícií. V 23. kole prvýkrát prezul líder Piastri, ktorý sa po návrate na trať zaradil za Verstappena. Ten však v 30. kole už druhýkrát prezul, dostal stredne tvrdé pneumatiky a po návrate bol tesne štvrtý pred Hamiltonom. V tom čase sa preteky skončili pre Albona, ktorý pre technické problémy odstavil monopost v boxoch. Verstappen mal na čerstvých pneumatikách rýchlosť a bez väčších problémov sa v 36. kole dostal na 3. miesto pred Leclerca. Na čele bol v tom čase Piastri pred Norrisom. Verstappen prezul aj v 48. kole, rovnako reagovali aj McLareny. V 55. kole sa Antonelli pre problémy s monopostom dostal na štrk a na trať prišlo safety car. Po reštarte si Verstappen neudržal 3. miesto, keď sa pred neho dostali Leclerc i Russell. Medzi ním a Russellom došlo v ľavotočivej zákrute ku kontaktu, ktorý podľa komisárov zavinil Holanďan a bezprostredne po pretekoch dostal 10-sekundovú penalizáciu.



Nasledujúce preteky F1 sú na programe v nedeľu 15. júna v kanadskom Montreale.