Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 5. júl 2026Meniny má Cyril a Metód
< sekcia Šport

Austrálsky zväz po konci v šestnásťfinále podržal trénera Popovica

.
Tréner Austrálie Tony Popovic (vpravo) a tréner Paraguaja Gustavo Alfaro sa objímajú po skončení zápasu D-skupiny Paraguaj – Austrália na majstrovstvách sveta vo futbale v meste Santa Clara 25. júna 2026. Foto: TASR/AP

Austrálčania prehrali s Egyptom po jedenástkovom rozstrele a naďalej čakajú na svoje premiérové víťazstvo vo vyraďovacej fáze svetových šampionátov.

Autor TASR
Sydney 5. júla (TASR) - Vedenie Austrálskeho futbalového zväzu vyjadrilo plnú podporu reprezentačnému trénerovi Tonymu Popovicovi napriek kritike po vypadnutí tímu v šestnásťfinále MS. Austrálčania prehrali s Egyptom po jedenástkovom rozstrele a naďalej čakajú na svoje premiérové víťazstvo vo vyraďovacej fáze svetových šampionátov.

Popovic čelil kritike najmä za rozhodnutie vystriedať krátko pred koncom predĺženia brankársku jednotku Patricka Beacha a na rozstrel poslať Mathewa Ryana. Skúsený gólman napokon nezneškodnil ani jednu strelu súpera a Egypt zvíťazil 4:2. Otázniky vyvolalo aj to, že medzi exekútorov zaradil iba 18-ročného Lucasa Herringtona, ktorý svoj pokus nepremenil.

„Každý fanúšik bude premýšľať nad tým, čo sa dalo urobiť lepšie. Trénerský štáb a Tony Popovic však v danej chvíli najlepšie vedia posúdiť, čo tím potrebuje. Spätne je každý múdrejší, ale rozhodnutia treba robiť podľa toho, čo vidíte na tréningoch a pri komunikácii s hráčmi. Tony Popovic má našu plnú dôveru,“ uviedol výkonný riaditeľ zväzu Martin Kugeler.

Popovic prevzal reprezentáciu v roku 2024 a priviedol ju na šieste MS za sebou. Krátko pred začiatkom turnaja predĺžil zmluvu do Ázijského pohára 2027 v Saudskej Arábii. „S rozhodnutím predĺžiť jeho kontrakt sme úplne spokojní. Je správnym človekom, ktorý povedie tento tím na ďalší veľký turnaj a zúročí skúsenosti z MS,“ dodal Kugeler pre AFP.
.

Neprehliadnite

Všetko o referende 2026

Program osemfinále MS v noci z nedele 5. na pondelok 6. júla

VEĽKÝ PREHĽAD: Toto je deväť referend, ktoré už majú Slováci za sebou

FICO: Som premiér, ktorý má priamy vzťah s Putinom aj Zelenským